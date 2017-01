Kotidialyysipotilaiden etävastaanotot helpottavat potilaan arkea

20.1.2017 12:09 | HUS-kuntayhtymä

HYKS Vatsakeskuksen kotidialyysiyksikössä aloitettiin hiljattain ns. etävastaanotot. Potilaat voivat halutessaan sopia hoitavan lääkärin kanssa, että noin joka toinen rutiini kontrollivastaanotto tapahtuu etänä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kuva- ja ääniyhteyden kautta.

Etävastaanottoon kuluva aika ja vastaanoton sisältö ei eroa normaalista kontrollikäynnistä mitenkään. Kaikki käyntiin liittyvät laboratorio- ja muut tutkimukset on tehty ennen vastaanottoa samoin kuin ennenkin, ja ne ovat käytettävissä ja katsottavissa vastaanotolla.

Osa ensimmäisistä potilaista on ottanut etävastaanottomahdollisuuden innostuneesti vastaan, osa haluaa käydä vastaanotolla perinteiseen tapaan.



- Tämä mahdollisuus helpottaa potilaan arkea, kun paikan päällä Meilahden kolmiosairaalassa tarvitsee käydä parhaimmillaan vain pari kertaa vuodessa.

Osa potilaistamme hoitaa vastaanoton työpaikalta käsin, kertoo erikoislääkäri Virpi Rauta HYKS Vatsakeskuksen nefrologian yksiköstä.



Etävastaanotto on myös tietoturvallinen, koska mitään tietoa ei sähköisesti siirretä – on vain puhe- ja näköyhteys potilaan ja lääkäri-hoitajaparin välillä.



Kotidialyysissä aloittavat vatsakalvodialyysipotilaat saavat isokokoisen tabletin käyttöönsä muutamaksi ensimmäiseksi viikoksi. Tabletilla on etävastaanottosovelluksen lisäksi seikkaperäinen ohjeistus vatsakalvodialyysin toteuttamisesta kotidialyysilaitteiden huoltamiseen, ruokaohjeita ja yhteydenottomahdollisuus myös vastaanottojen välillä.

Ellei potilaalla ole omaa älypuhelinta, tietokonetta tai tablettia, sairaalan tarjoama tabletti voi jäädä käyttöön pidemmäksikin aikaa.



HYKS Vatsakeskuksen nefrologian yksiköllä on tällä hetkellä kotidialyysin piirissä noin 170 potilasta. Vuonna 2016 hoidon piiriin tuli 74 uutta potilasta.





