Potilasvakuutuslainsäädäntö uudistuu sote-uudistuksen tahdissa

Potilasvahinkolain uudistus etenee 7.7.2015 07:55

Potilasvakuutuskeskus Tiedote 7.7.2015 Potilasvahinkolain uudistus etenee Potilasvahinkolain kokonaisuudistus on päässyt hyvään vauhtiin. Tarkoituksena on arvioida lain muutostarpeita kokonaisuudessaan ja uudistaa sitä soveltamisessa havaittujen kehittämiskohteiden valossa. Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2016 ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alussa. Nykyinen potilasvahinkolaki tuli voimaan vuonna 1987. Lakiin tehtiin laajahko uudistus vahinkojen korvaamisen edellytyksistä vuonna 1998. Potilasvahinkolakia ei ole kuitenkaan systemaattisesti uudistettu sen voimaantulon jälkeen. Tästä syystä laki on osittain puutteellinen ja vanhentunut, erityisesti vakuuttamista koskevien säännösten osalta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama laajapohjainen potilasvakuutustyöryhmä työskentelee tiiviisti kokonaisuudistuksen parissa. Tässä vaiheessa on käyty läpi eri tahojen esittämät toiveet lainsäädännön uudistamiseksi. Merkittävä tavoite on vakuuttamisvelvollisu