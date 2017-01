Ennakkotiedote: Helsingin opetuslautakunta kokoontuu 24.1.2017

20.1.2017 14:15 | Helsingin opetusvirasto

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat ensi viikon tiistaina. Kokousten esityslistat on julkaistu opetusviraston verkkosivuilla.

Oppilasmäärän kasvaessa peruskouluihin

esitetään lisää opettajan virkoja

Opetusvirasto esittää, että kaupungin suomenkielisiin peruskouluihin perustetaan 40 uutta luokanopettajan, 10 erityisopettajan ja 6 apulaisrehtorin virkaa. Lisäksi esitetään, että ruotsinkielisiin peruskouluihin perustetaan yksi apulaisrehtorin virka. Päätökset tekee kaupunginhallitus opetuslautakunnan esityksestä.

Opettajan virkoja on tarpeen perustaa lisää, sillä kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa arvioidaan syksyllä 2017 olevan noin 1 200 oppilasta enemmän kuin syksyllä 2016. Oppilasmäärä on kasvanut myös valmistavassa opetuksessa.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina suurissa kouluissa ja kouluissa, joissa on monimuotoista toimintaa. Uudet virat on tarkoitus sijoittaa Laajasalon ja Latokartanon peruskouluihin sekä 1.8.2017 yhdistyviin uusiin kouluihin: Merilahden, Puistopolun, Vuoniityn ja Vesalan peruskoulut sekä Grundskolan Norsenista, Cygnaeus lågstadieskolasta ja Kronohagens lågstadiekolasta yhdistyvä koulu. Vastaavasti koulujen yhdistyessä on tarkoitus lakkauttaa viisi rehtorin virkaa.

Lisätiedot:

henkilöstöpäällikkö Tarja Malmivirta, puh. 09 310 86235, tarja.malmivirta@hel.fi

Lautakunnan kokouksen asialistalla on myös kaksi lausuntoa kaupunginhallitukselle:

- lausunto valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

- lausunto alkoholilainsäädännön uudistuksesta

