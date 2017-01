Yrittäjät erityisen kiinnostuneita uudesta osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä

20.1.2017 14:22 | Työeläkeyhtiö Elo

Eläkeuudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa ja toi mukanaan uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Ensimmäiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet myönnetään helmikuun alusta alkaen. Eläkettä on ollut mahdollista hakea muutaman kuukauden ajan. Yrittäjät ovat olleet erityisen kiinnostuneita uudesta eläkelajista.

– Ensimmäisen parin viikon perusteella vaikuttaa, että osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä on tulossa yrittäjien suosima eläkelaji. Noin 40 prosenttia Eloon tulleista osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksista on yrittäjiltä. Kaikista vakuutetuistamme yrittäjiä on noin 18 prosenttia, kertoo työeläkeyhtiö Elon eläkejohtaja Jouni Seppänen.

– Ensituntumalla vaikuttaa, että uusi eläkelaji kiinnostaa. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksia on tullut tammikuun puoleen väliin mennessä vajaat 300 kappaletta. Vertailuna voi käyttää poistunutta osa-aikaeläkettä, jota haki koko viime vuonna noin 600 Elon asiakasta.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että ikää on 61 vuotta ja henkilö ei saa eläkkeen alkaessa muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta.

– Miehet ovat olleet selkeästi aktiivisempia osittain varhennetun vanhuuseläkkeen hyödyntäjiä. Eniten, noin 70 prosenttia, hakijoista on 61-vuotiaita tai alkuvuonna 61 vuotta täyttäviä. Noin 7 prosenttia hakijoista oli sellaisia, jotka olisivat voineet hakea jo vanhuuseläkkeen maksuun, mutta sen sijaan ovat valinneet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, Seppänen summaa.

Maksuun 25 vai 50 % kertyneestä eläkkeestä?

– Nyt hakeneista ylivoimaisesti suurin osa otti maksuun 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä ja vain muutama kymmenen henkilöä otti maksuun 25 prosenttia kertyneestä eläkkeestä.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi ottaa maksuun jo kertyneestä eläkkeestä 25 tai 50 prosenttia. 25 prosentin eläkkeen voit muuttaa 50 prosentin eläkkeeksi kerran. Muutosta ei voi tehdä toisinpäin.

Jos ottaa osan eläkkeestä maksuun ennen alinta vanhuuseläkeikää, maksuun otettavaan eläkkeenosaan tehdään varhennus. Tämän vuoksi lopullinen vanhuuseläke jää pysyvästi pienemmäksi.

Työskentelyä vai ei?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei eläkelajina vaadi työskentelyn vähentämistä tai päättymistä. Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa, jos yritystoiminta jatkuu. Jos työskentelee eläkkeen rinnalla, siitä karttuu lisää eläkettä, jonka saa maksuun siirtyessään vanhuuseläkkeelle.

– Ensivaikutelma on, että osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan työskentelyn rinnalle. Esimerkiksi yrittäjien kohdalla ei näy selkeää piikkiä siinä, että yrittäjätoiminta päättyisi kokonaan tai työskentelyä kevennettäisiin, mikä näkyisi YEL-työtulon pienenemisenä, kertoo Seppänen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke pähkinänkuoressa:

Voi ottaa maksuun 61-vuotiaana (alaikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 2025).

Edellyttää, että ei ole jo muulla työeläkelain mukaisella eläkkeellä.

Maksuun voi ottaa 25 % vai 50 % kertyneestä eläkkeestä.

Lykkäys tai varhennus on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa tai ylittää alimman eläkeiän.

Voi valita, jatkaako työskentelyä eläkkeen rinnalla. Eläkkeen rinnalla tehdystä ansiotyöstä karttuu lisää eläkettä.

Yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus voimassa vanhuuseläkeikään asti, jos yritystoiminta jatkuu.

Eläkeuudistus astui voimaan vuodenvaihteessa ja muutti eläkkeen karttumia, eläkkeen ja vakuuttamisen ikärajoja ja toi kaksi uutta eläkettä: osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen poistuvan osa-aikaeläkkeen tilalle.

Tutustu:

Elon asiakkaat saavat arviolaskelman osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä ja sen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä Elon eläkepalvelusta osoitteesta www.elo.fi/elakepalvelu.

Lisätietoja 1.1.2017 voimaantulevasta eläkeuudistuksesta: www.elo.fi/elakeuudistus.

Lisätietoja:

Marjo Skoglund, asiakaspalvelupäällikkö, eläkeneuvonta, puh. 020 703 5120

Jouni Seppänen, eläkejohtaja, puh. 020 703 5710

Elon asiakkaiden eläkeneuvonta, puh. 020 694 726