Tiedote: Elina Hirvosen Kun aika loppuu julkaistaan englanniksi

Bonnier Publishing UK on ostanut Elina Hirvosen romaanin Kun aika loppuu englanninkieliset julkaisuoikeudet. Käännös ilmestyy syksyllä 2017.

”Todella mahtavaa, että myös englanninkielinen kustantaja haluaa julkaista Elina Hirvosen mitä ajankohtaisimman ja globaalisti tärkeän romaanin. Kun aika loppuu -romaani havahduttaa ajattelemaan, mitä ilmastonmuutos ja puute vedestä aiheuttavat tulevaisuudessa ihmisille, kuten Kirjojen Suomi -raati sanoi valittuaan sen aivan syystä vuoden 2015 tärkeimmäksi suomalaiseksi kirjaksi”, hehkuttaa oikeudet myyneen Bonnier Rights Finlandin päällikkö Hanna Kjellberg.

Kun aika loppuu on vaikuttava ja tiheätunnelmallinen romaani vanhemmuudesta, oman paikan etsimisestä ja ihmisen vastuusta puuttua tapahtumien kulkuun. Se on palkittu Nuori Aleksis -palkinnolla ja on ollut myös Tulenkantaja-palkintoehdokkaana. Romaanin ruotsin- ja tsekinkieliset käännösoikeudet on myyty jo aiemmin.

Kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvaohjaaja Elina Hirvonen (s.1975) on kirjoittanut kolme romaania Että hän muistaisi saman (2005), Kauimpana kuolemasta (2010) ja Kun aika loppuu (2015).

Hirvosen afrikkalaisista siirtolaisista kertova dokumenttielokuva Paratiisi – kolme matkaa tässä maailmassa (2007) on palkittu useasti. Hänen vihapuheista ja väkivallasta kertova Kiehumispiste-dokumenttielokuvansa esitetään DocPoint-festivaalien avajaiselokuvana 23.1.2017.

