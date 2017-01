Messukeskuksessa viime vuonna yli 1,1 miljoonaa kävijää

23.1.2017 09:00 | Messukeskus

Messukeskuksessa vieraili viime vuonna 1 107 091 kävijää messuilla, kokouksissa, kongresseissa, yritysjuhlissa ja muissa tapahtumissa. Vuoden 2016 suosituin yleisötapahtuma kävijämäärällä mitattuna oli Helsingin Kirjamessut, johon tutustui yli 80 000 messuvierasta.

Runsaasti yleisöä keräsivät myös helmikuussa järjestetty Vene 16 Båt (76 818 kävijää) ja tammikuiset Matkamessut ja Caravan (66 794 kävijää). Eri alojen messutapahtumia järjestettiin Messukeskuksessa viime vuonna 75. Niihin osallistui yhteensä 8737 yritysasiakasta.

Messukeskuksen suosio kokouspaikkana jatkoi voimakasta kasvuaan. Messukeskuksen Kokoustamossa on 40 erilaista tilaa pienistä kokoushuoneista aina 1100 henkilön jättisaliin ja lisäksi 7 hallia suuremmille tapahtumille ja juhlille. Kokouksia järjestettiin reilu kolmannes edellisvuotta enemmän, kaikkiaan 2214 (edellisvuonna 1544). Vuoden suurin kongressi Suomessa oli heinäkuinen ESHRE, joka toi Messukeskukseen liki 10 000 lisääntymislääketieteen huippuammattilaista yli sadasta maasta.

Tulossa merkittävä kongressivuosi

Itsenäisyyttään juhlivan Suomen imu yhdistettynä Messukeskuksen toimiviin tiloihin tuo tulevana kesänä Helsinkiin ennätyksellisen kongressikattauksen. Messukeskuksen täyttävät muun muassa maanmittauslaitoksen FIG 2017 -kongressi, maailman suurin allergiakongressi EAACI, glaukoomakongressi WGC-2017, lääketieteen ammattilaisten koulutukseen keskittyvä AMEE 2017 -kongressi sekä huippuarvostettu tieteis- ja fantasiakirjallisuuden tapahtuma Worldcon.

Toimialansa vahvin yritys Taloustutkimuksen vertailussa

Messukeskus on toimialansa ylivoimaisesti tunnetuin yritys ja sai muita messujärjestäjiä paremman yleisarvosanan Taloustutkimuksen tammikuussa julkaisemassa toimialaraportissa.

Messukeskuksen vahvimpia ylivoimatekijöitä kilpailijoihin verrattuna ovat luotettavuus ja toimintavarmuus sekä toimivat messu- ja näyttelytilat. Messukeskus on ykkönen myös palvelutarjonnassa, henkilöstön asiantuntemuksessa, markkinointiviestinnässä sekä toimitus- ja palvelunopeudessa ja jaetulla ykkössijalla asiakaspalvelussa.

Messukeskuksen seuraava tapahtuma on opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille avautuva Educa (27.–28.1.) Seuraava yleisötapahtuma on MP Moottoripyöränäyttely, joka on avoinna perjantaista sunnuntaihin 3.–5.2.

