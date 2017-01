Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2017-finalistit valittu

Kutsu ja tule kutsutuksi juhlavuonna yhteisen pöydän ääreen 10.11.2016 16:51

Yhteinen ruokahetki on helppo ja luonteva tapa kokoontua yhteen. Me suomalaiset haluaisimme, mutta emme aina osaa käyttää arjen hetkien luomia mahdollisuuksia hyväksemme. Syömme muuta Eurooppaa vähemmän yhdessä. Juhlavuonna tähän halutaan muutos. Noin 100 yhteisöllisyyttä kannattavaa valtakunnallista ruoka-alan toimijaa on päättänyt teoillaan lisätä yhdessä syömisen intoa ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että juhlavuosi madaltaa suomalaisten kynnystä istua yhteiseen pöytään kohtaamaan perhettä, ystäviä, naapureita ja vieraitakin ihmisiä. Juhlavuosi lähtee liikkeelle kutsulla ja lupauksella, jonka jokainen meistä voi tehdä: Syödään yhdessä 2017!