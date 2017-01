Naantalin Musiikkijuhlien ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyö jatkuu: Naantalin Lasten Musiikkijuhlat neljännen kerran kesällä 2017

23.1.2017 12:00 | Naantalin Musiikkijuhlat

Naantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin Pelastakaa Lapset ry toteuttavat jo neljännen kerran yhteistyössä Naantalin Lasten Musiikkijuhlat 8.–11.6.2017. Naantalin Musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä tapahtuma sisältää muun muassa Nallen puhalluskonsertin, Pikku Papun orkesterin konsertin, Naantalin musiikkiopiston konserttitapahtuman, Lastenjuhlan Kirkkopuistossa, satuteatteria, mestarikurssilaisten iltapäiväsoiton, lasten museopäivän, satutunteja, teatterileirin ja paljon muuta mukavaa koko perheelle.

Iloisia konsertteja ja monipuolista kulttuuritarjontaa koko perheelle



Naantalin Lasten Musiikkijuhlat avataan komeasti Nallen puhalluskonsertilla Naantalin Kylpylän Ballroomissa torstaina 8.6. Konsertissa seikkailee iloinen Nalle (teatterinjohtaja Jukka Aaltonen) muusikkoystävineen (pianisti Pasi Helin ja Turun filharmonisen orkesterin vaskipuhallinryhmä), jotka soittavat puhaltimien lisäksi puutarhaletkuja. Avajaispäivänä voi nauttia myös Pienen Kirjapuodin Lasten satutunnista sekä Naantalin teatterin satuteatteriesityksestä Kolme porsasta.

Perjantaina 9.6. Naantalin Teatteri esittää Kolme porsasta, jonka jälkeen päivän ohjelma jatkuu Lasten konserttitapahtumalla, jossa esiintyvät Naantalin musiikkiopiston lapset ja nuoret.

Lauantaina 10.6. vietetään suuren suosion jo kolmena kesänä saavuttanutta iloista Naantalin Lastenjuhlaa Kirkkopuistossa monipuolisen ohjelman parissa. Ohjelmassa on mm. Aura Brass Bandin musiikkia, liikuntaleikkejä, aarteenetsintää, Pienen kirjapuodin satunurkkaus, keppihevosia, ilmapalloja ja paljon muuta. Lastenjuhlan jälkeen lauantaina Naantalin Kylpylässä esiintyy Pikku Papun Orkesteri, joka on yksi tämän hetken pidetyimmistä lastenmusiikkiorkestereista. Tässä mukaansatempaavassa konsertissa lauletaan, leikitään ja tanssitaan yhdessä mm. Pikku Kakkosesta tuttujen laulujen parissa. Sunnuntaina 11.6. vietetään Naantalin museon puutarhassa perinteistä Lasten museopäivää, jossa lapset saavat kokeilla monenlaisia entisajan askareita. Sen jälkeen nautitaan vielä Naantalin Musiikkijuhlien mestarikurssilaisten Iltapäiväsoitosta Naantalin Kylpylässä. Lasten Musiikkijuhlien uutuutena 2017 on kaksipäiväiset Lasten Teatterileirit, jotka järjestää Naantalin Teatteri.



– Naantalin Lasten Musiikkijuhlat on todella monipuolinen tapahtuma, jonka kävijämäärä on kasvanut joka vuosi. Lasten kulttuuritarjonnalle on siis selvästi tarvetta! Olemme onnellisia yhteistyökumppaneistamme ja hienosta yhteistyöstä, joka saa näin jatkoa ensi kesänä, iloitsee Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi.



– Yhdessä luomamme Naantalin Lasten Musiikkijuhlat on onnistunut hyvin, ja on hienoa, että voimme jälleen kertoa ensi kesän juhlien toteutuksesta ja ohjelmasta. Yhteistyömme Naantalin Lasten Musiikkijuhlien kanssa lisää entisestään mahdollisuuksiamme antaa apua lapsille ja lapsiperheille kertoo Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Kirsti Ihander.