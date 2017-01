Sanna Rahkonen uusi tulevaisuuden lupaus keittiöalalla – Selkeä voitto nuorten kokkien suomenmestaruuskilpailussa

La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finlande, Paistinkääntäjät ry, on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Kansainväliseen järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä yli 80 maassa. Suomessa jäseniä on noin 1 900, joista 60 % on harrastajia ja 40 % ammattilaisia. www.rotisseurs.fi