First North -listausta harkitseva Fondia vahvistaa hallitustaan Juha Sarsamalla ja Tuomo Lähdesmäellä

23.1.2017 09:12 | Fondia Oy

LEHDISTÖTIEDOTE 23.1.2017. Fondia on vahvistanut hallitustaan kahdella uudella jäsenellä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Juha Sarsama (s. 1965) on toiminut Nasdaq Helsingissä noteeratun Panostajan toimitusjohtajana vuodesta 2007. Hän on koulutukseltaan OTK ja M.Sc. in Management (Boston University Brussels). Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittu Tuomo Lähdesmäki (s. 1957) on kokenut hallitusammattilainen, joka on aikoinaan toiminut mm. Leiraksen ja Elcoteqin toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja Master of Business Administration (INSEAD). Nimityksillä Fondia vahvistaa hallituksensa asiakasnäkökulmaa, sillä molemmat uudet hallituksen jäsenet ovat olleet Fondian asiakkaina monen vuoden ajan. Hallituksen jäseninä jatkavat Johan Hammarén, Josephine Mickwitz ja Marianne Saarikko Janson.

”Fondian missio on kansainvälistää ainutlaatuista palveluinnovaatiota. Se on kansallinen missio, jossa haluan olla mukana”, Juha Sarsama toteaa. ”Olen itse toiminut asianajajana ja arvostan, että Fondia on pystynyt ajamaan tarpeellista uudistumista toimialan sisältä”. Tuomo Lähdesmäkeen vaikutuksen on tehnyt Fondian liiketoimintamallin ja yrityskulttuurin yhdistelmä. ”Olen nähnyt läheltä, miten vaikeaa keskisuurten yritysten on löytää sopivaa jatkuvan lakituen toimittajaa. Fondian malli on ainutlaatuinen, ja erinomainen esimerkki onnistuneesta palvelumuotoilusta”, Lähdesmäki toteaa. Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 13 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 arviolta lähes 15 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 100 työntekijää. Fondia ilmoitti 12.1.2017 selvittävänsä mahdollisuuksia listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisen toteutuessa Fondiasta tulisi ensimmäinen pohjoismainen alan yritys, jonka osakkeet olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena. Fondia Oy Lisätietoja: Juha Sarsama, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Tuomo Lähdesmäki, hallituksen varapuheenjohtaja, puh. 050 5879648

Marianne Saarikko Janson, kaupallinen johtaja, puh. 020 7205 401