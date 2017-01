EMMA Talksin puhujina Eliassonin studion näyttelypäällikkö & muita taidealan huippunimiä

23.1.2017 11:42 | Espoon kaupunki - Esbo stad

EMMA Talksin kevään ohjelma on julkistettu! Kevään puhujina on mm. Olafur Eliassonin studion näyttelypäällikkö Caroline Eggel Berliinistä, EMMAn Joseph Beuys -näyttelyn kuraattori Lukasz Zaremba Puolan Muzeum Sztuki w Łodzista, ja Helsingin yliopiston historian professori Laura Kolbe.

Ohjelmassa syvennytään Joseph Beuysin Outside the Boxiin ja Olafur Eliassonin Pentagonal landscapesiin ajankohtaisella otteella. EMMA Talks käsittelee sitä mitä nykytaide oikein on ja miten se on syntynyt tuoden esille Eliassonille ja Beuysille tärkeitä aiheita, kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristö, tilallinen ajattelu ja arkkitehtuuri.

EMMA Talks valottaa nykytaiteen huippunimen, Olafur Eliassonin kokemuksellista taidetta ja vaikuttavuutta. Puheenvuoroissa kerrotaan myös kuinka 1900-luvun ikoninen taiteilija, Joseph Beuys on haastanut taidekäsitystä yhteiskunnallisesti vaikuttavalla taiteellaan ja täten osallistunut nykytaiteen syntyyn.

EMMA Talksin kevään ohjelmisto:

Ke 15.2. klo 17–18

Mikä ihmeen nykytaide? – Taiteen vaikuttajia nykytaiteen synnyssä ja nyt: Joseph Beuys ja Olafur Eliasson

Kuvataidekasvatuksen professori Helena Sederholm / Aalto-yliopisto

Ke 29.3. klo 17–18

Creating Space – The Impact of Artist Olafur Eliasson

Näyttelypäällikkö Caroline Eggel / Studio Olafur Eliasson

Itsenäinen kuraattori ja CuratorLab:in johtaja Joanna Warsza / Konstfack University

Kommentti: Senior Adviser Risto Vahanen / Vahanen-yhtiöt

Puheenvuorot ovat englanniksi.

Ke 12.4. klo 17–18

Mihin taide taipuu – Taiteen yhteiskunnallinen merkitys

Arkkitehti Asmo Jaaksi / JKMM arkkitehdit

Nykytaiteilija Tellervo Kalleinen

Taiteen tohtori, muotoilija Katja Soini

Ke 26.4. klo 17–18

How to Work with Social Sculpture – The Legacy of Joseph Beuys: Influencing Society through Art

Kuraattori Lukasz Zaremba / Muzeum Sztuki w Łodzi, Puola

Puheenvuoro on englanniksi.

Ke 17.5. klo 17–18

Haasteena ekologisuus – Ihminen, luonto ja rakennettu ympäristö

Tuottaja ja kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg

Arkkitehti Yrjö Suonto

Ke 31.5. klo 17–18

Mitä seuraavaksi? Nykytaiteen ja modernismin taitekohta

Historian professori Laura Kolbe / Helsingin yliopisto

Muutokset mahdollisia, ajankohtainen tieto: www.emma.museum/emmatalks

Museolipulla. EMMA Talks on ilmainen opiskelijoille. Lisäksi Museokortilla, Kaiku-kortilla ja EMMA-klubin kortilla ilmainen pääsy.

Keväällä 2017 EMMA Talksin mahdollistaa Vahanen-yhtiöt.

EMMA Talks on suunnattu taiteesta kiinnostuneille aikuisille, jotka haluavat kehittää itseään ja osallistua keskusteluun. Puheenvuorojen säännöllisyys mahdollistaa osallistumisen koko EMMA Talksiin. EMMA Talksiin kuuluu luentopassi Josef Beuysin Free International Universityn hengessä. Beuys peräänkuulutti kaikille avoimia, ilmaisia yliopistoja. Hänen perustamansa vapaa yliopisto toimi 1970-luvun alusta vuoteen 1988. Luentopassiin voi halutessaan kerätä merkinnät osallistumisestaan. Yli neljä merkintää keränneet saavat valita itselleen mieleisen kevään näyttelyluetteloista.

EMMA Talks jatkuu syksyllä 2017 Ernst Mether-Borgströmin ja Sarah Morrisin näyttelyiden hengessä.

