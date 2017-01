Fujitsu toimittaa tietoturvaratkaisut Hydrolle

23.1.2017 10:00 | Fujitsu

Helsinki, 23.1.2017 – Fujitsu Finland Oy ja Norsk Hydro ASA ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Fujitsu toimittaa Hydrolle tietoturvaratkaisut. Hydro on yksi maailman suurimmista alumiinin tuottajista. Uusi kuusivuotinen sopimus on merkittävä täydennys nykyiseen it-palvelusopimukseen, jonka mukaan Fujitsu on vuodesta 2010 asti toimittanut Hydrolle globaaleja it-infrapalveluja neljässäkymmenessä maassa.

Fujitsu toimittaa Hydrolle globaalit 24/7 Security Incident Response -palvelut sekä tunnistusratkaisut. Tavoitteena on vähentää Hydron liiketoimintaan kohdistuvia riskejä sekä kehittää valmiuksia, joilla Hydro pystyy vastaamaan yhä lisääntyviin vaatimuksiin, jotka kohdistuvat hyvään liiketoimintatapaan ja säännöksiin. Lisäksi Hydro haluaa varmistaa, että yrityksen kriittinen tieto ja aineeton omaisuus on suojattu jatkuvasti kasvavia kyberuhkia vastaan.

Tietoturva on tärkeä osa Hydron digitalisaatiostrategiaa. Hydron dataan ja perustietotekniikkaan kohdistuvia riskejä koordinoi ja minimoi Fujitsun tietoturvaryhmä (Computer Security Incident Response Team, CSIRT). Se tuottaa globaaleja valvonta- ja kriisipalveluita, joiden avulla tietoturvaongelmat voidaan tunnistaa ja ehkäistä kellon ympäri. Fujitsu palvelut sisältävät turvatietojen ja -tapahtumien hallinnan, tietoturva-aukkojen tarkistuksen, uhkien tiedustelupalvelun ja häiriöiden hallintapalvelun.

Käyttäjien pääsyä tietoihin ja tietojärjestelmiin hallinnoidaan Fujitsun PalmSecureTM -kämmentunnistusjärjestelmällä. Biometrinen tunnistus lukee käyttäjän kämmenen suoniston ja tunnistaa käyttäjät nopeasti ja täsmällisesti. Brasiliassa Hydron henkilökunnasta ja kaivoshenkilöstöstä yli 2 000 käyttää jo PalmSecure -järjestelmää. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön Hydron Euroopan-tuotantolaitoksissa vuoden 2017 aikana, jolloin käyttäjien kokonaismäärä nousee noin 4 000:een.

“Tietoturva on tärkeyslistamme kärjessä, kun käynnistämme digitalisointiprosesseja liiketoiminta-alueillamme. Fujitsu on pitkäaikainen strateginen kumppanimme, jonka asiantuntemus ulottuu paljon tietoturvaa laajemmalle alueelle. Luotamme täysin, että Fujitsu kykenee toimittamaan meille tehokkaat häiriönluokittelu- ja -eliminointiprosessit sekä turvallisen käyttäjähallinnan, joiden avulla pystymme vastaamaan muuttuviin tietoturvavaatimuksiin”, sanoo Hydron tietohallintojohtaja Jo de Vliegher.

“Hydro on nopeasti kasvava yritys ja korkea tietoturvataso on sille erittäin tärkeää. Tietoturvaan kohdistuvat alueelliset määräykset lisääntyvät koko ajan. Niitä on valvottava ja noudatettava, jolloin tietoturvasta tulee yhä tärkeämpi osa toimintaa. Hydro määritteli tietoturvaan liittyvät avainalueet ja teki perusteellisen arvion tilanteestaan. Olemme erittäin mielellämme mukana rakentamassa Hydron tietoturvaa sellaiseksi, että se tukee yritystä voimakkaassa globaalissa kasvussa”, sanoo Fujitsun EMEIA-alueen kyberturvallisuudesta vastaava johtaja Rob Norris.

