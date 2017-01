Mediatiedote: Marja Putkiston uusi kirja BODY UP haastaa ja auttaa suomalaisia parantamaan ryhtiään

23.1.2017 11:13 | Gummerus

Method Putkiston kehittäjän Marja Putkiston juuri ilmestynyt BODY UP – Hyvä ryhti ja liikkumisen vapaus (Gummerus) esittelee modernin ja dynaamisen tavan rakentaa keholle kannatus, joka kestää läpi elämän. Teos avaa uutta harjoittelu- ja ajattelumallia, joka auttaa ymmärtämään ryhdin, hyvinvoinnin ja terveyden yhteyden toisiinsa. BODY UP antaa myös konkreettiset ohjeet harjoitteluun.

Maailma teknologisoituu nopeasti ja vietämme yhä enemmän aikaa staattisissa asennoissa erilaisten laitteiden äärellä. Se surkastuttaa kehomme perusliikeketjuja ja ryhtiä. Marja Putkisto on kehittänyt modernin, luonnollista liikkumista tukevan harjoittelutekniikan, joka auttaa kumoamaan teknologian aiheuttamaa väsymystä ja kipuja.

Method Putkisto Body Up on keveä, resonoiva ja kehon syviä lihaksia aktivoiva harjoittelumuoto, joka suuntaa voimia ja linjaa kehon hyvään ryhtiin. Se kertoo, miksi ja miten syvemmät tulokset saavutetaan tietoisesti. Harjoitusmuoto on siis myös ajatusmalli, jolla voit rakentaa ryhdistäsi dynaamisen ja joustavan sekä uusia olemisesi tyyliä itsenäisesti. Tavoitteena on, että omassa kehossa on mukava olla ja olet vapaa liikkumaan läpi elämän. BODY UP sisältää runsaasti havainnollisia harjoitteita, joiden avulla jokainen voi parantaa omaa kokonaishyvinvointiaan.

”Olen aidosti huolissani siitä, että niin monilla suomalaisilla ja erityisesti nuorilla on ongelmia selän ja koko ryhdin kanssa. Kehitin Method Putkisto BODY UP -menetelmän, sillä se auttaa meitä ymmärtämään, tuntemaan ja tunnistamaan mitä tarvitsemme, jotta liikkumisemme ja tapamme kantaa kehoa saavuttaisi aivan uuden tietoisuuden tason. Hyvä ryhti kuvaa asentoa ja asennetta ­– sen muuttuessa koko elämä muuttuu”, kertoo Marja Putkisto, joka kirjan kirjoittamisen lisäksi on kouluttanut kymmeniä MP-ohjaajiaan uuden BODY UP -menetelmän käyttäjiksi. Kevään aikana kirjan opit siirretään käytäntöön: Marja Putkisto ohjaa BODY UP -harjoittelua Method Putkisto Studioilla läpi Suomen.

Marja Putkisto on kehonhallinnan uranuurtaja ja asiantuntija, kouluttaja, tuottaja, kirjailija. Hänen luomansa kansainvälisesti tunnustettu kehonhallintabrändi Method Putkisto on tapa ajatella kehonhuoltoa ja -hallintaa koko elämän perustana. Putkisto toimii Method Putkisto Finland Oy:n ja MP Instituutin johtajana ja kouluttajana Suomessa ja Iso-Britanniassa sekä koko brändin luovana voimana.

Lontoossa asuva Marja Putkisto vierailee Suomessa viikolla 4. Vierailun aikana Putkisto esiintyy mm. Kirjalla kuntoon -hyvinvointitapahtumissa Akateemisessa ja Suomalaisessa kirjakaupassa Helsingissä lauantaina 28.1.2017.

Marja Putkisto

BODY UP – Hyvä ryhti ja liikkumisen vapaus

133 sivua