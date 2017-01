Grundstenen murad i Folkhälsanhuset i Närpes

Ingrid Holm Kemiönsaarelta on valittu Suomen Luciaksi 2016 24.11.2016 13:40

- Voi miten hauskaa! Toivoin tietysti että se olisin minä, kaikki osallistujat kai toivovat. Tieto tuli kuitenkin täysin yllätyksenä, sanoo Ingrid Holm. - Lucia on minulle niin tärkeä. Tämä on perinne joka yhdistää ihmisiä, perinne joka saa meidät voimaan hyvin. Tällaisina aikoina meidän tulee pitää kiinni perinteistä jotka tekevät hyvää. Tärkein osa Luciaa on tietysti keräys. Mahdollisuus auttaa perheitä joilla on haastava arki, mikä voisi olla sen merkityksellisempää?