Suomalaisyrityksissä kiinnostavia ratkaisuja tekstiilien kiertotalouteen

Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä, josta suurin osa hyödynnetään tällä hetkellä energiana. Suomalaiset tekstiili- ja vaatetusalan yritykset kertovat tuoreessa julkaisussa ratkaisuistaan ja toimintamalleistaan, joiden avulla materiaali saadaan säilytettyä mahdollisimman pitkään kierrossa.

Kiertotaloudessa materiaalit hyödynnetään useaan kertaan, mikä pienentää raaka-ainekustannuksia, mahdollistaa uudenlaiset ansaintamallit ja säästää luonnonvaroja. Tekstiileissä ja vaatteissa kiertotalous tulee nopeasti lähelle kuluttajia.

- Uusissa liiketoimintamalleissa tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää esimerkiksi palveluiden, kuten vuokrauksen ja second hand -kaupan avulla. Lisäksi tekstiilejä voidaan kierrättää uusien tuotteiden raaka-aineeksi joko sellaisenaan tai mekaanisten tai kemiallisten menetelmien avulla, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

- Oikeastaan kiertotaloudessa ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Hyvä esimerkki on Finlaysonin Räsypalat, jossa perinteinen suomalainen osaaminen on tuotu jälleen kaikkien tietoon. Samalla kertaalleen käytetyt materiaalit saavat uuden elämän, Auvinen sanoo.

Suomen Tekstiili & Muoti ry julkisti tiistaina Kiertotalouden kärjessä – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon -julkaisun. Siinä esitellään yksitoista alan yritystä, joissa kiertotalouden luomia mahdollisuuksia jo hyödynnetään. Edelläkävijäyritykset hakevat rohkeasti uusia kumppanuuksia ja pyrkivät ratkaisemaan kiertotalouden pullonkauloja yhteistyön voimalla.

Yksi esimerkki uudenlaisesta kumppanuuksista on designyritys Marimekon ja We Started This -second hand -verkkokaupan välinen yhteistyö. Marimekon liikkeissä kerätyt käytetyt vaatteet ovat päässeet WST:n kautta uudelleen kiertoon.

- Kuluttajat odottavat tuotteiltamme laatua, joten käyttöiän pidentäminen on Marimekolle luonnollinen tulokulma kiertotalouteen. Yhteistyö We Started Thisin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, ja sitä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa, kertoo Marimekon vastuullisuuspäällikkö Milla Asikainen.

Moderneja työvaatteita ja liikelahjoja toteuttava TouchPoint on puolestaan tarttunut kiertotalouden mahdollisuuksiin määrittelemällä suunnitteluprosessin kestävällä tavalla. Lähtökohtaisesti yritys pyrkii käyttämään tuotteissa vain ylijäämä-, uusio- ja luomumateriaaleja. Taustalla on yhtiön perustaja Carita Peltosen oma arvomaailma ja halu muuttaa toimintamalleja kestävämpään suuntaan.

- Kierrätysmateriaalien kanssa tuotekehitys ja suunnittelu vaativat enemmän aikaa. Intohimolla ja kekseliäisyydellä olemme onnistuneet osoittamaan asiakkaillemme, että kestävä kehitys ja tyylikkyys mahtuvat samaan tuotteeseen, kuvailee Peltonen.

TouchPointin ja Marimekon lisäksi Kiertotalouden kärjessä – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon -julkaisussa konkreettisia kiertotalouden ratkaisuja esittelevät Pure Waste Textiles, Seppälä, Dafecor, Finlayson, Globe Hope, Recci, Sasta, Lennol ja Voglia.

