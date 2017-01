Rock'n'roll-yhtye Francine täyttää 30 vuotta

24.1.2017 10:33 | Dex Viihde Oy

Lahtelainen Francine saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 30 vuoden iän. Juhlavuosi alkaa Thirtysomething but still thirsty -kiertueen käynnistyessä keväällä. Yhtyeeltä on tulossa myös uusi albumi sekä juhlakiertue.

Francine perustettiin vuonna 1987 ja nyt on tasavuosijuhlan aika. "Edessä on meille merkittävä vuosi, sillä 30 vuotta musabisneksessä ei ole hassumpi saavutus. Se kertoo sen tosiseikan, että olemme saavuttaneet musiikillamme jonkinlaisen jalansijan tässä maassa. Se mikä tekee siitä vielä vähän hienompaa on, että olemme saavuttaneet tämän tekemällä vain ja ainoastaan juuri sitä musaa, jota haluaisimme itsekin kuunnella. Kompromissejä ei ole tarvinut vuosien saatossa tehdä, eikä niitä ole luvassa jatkossakaan", yhtyeen Pete Salomaa kertoo. Yhtye tunnetaan hiteistä kuten Goodbye Forever, She Bop ja King for a Day - sekä erityisen energisestä lavaesiintymisestään.

Nostalgiahumusta huolimatta Francinella on edelleen suunta kohti tulevaisuutta. "Vuosi lykätään käyntiin kevätkiertueella, jolla tullaan kuulemaan vanhojen tuttujen biisien lisäksi varmastikin myös ihan uusia biisejä, sillä alkuvuoden olemme treenanneet uutta albumia varten. Ideana olisi saada uusi albumi ulos ensi syksynä.".

Thirtysomething but still thirsty -tourin keikkapäivämäärät ovat:

24.3. RYTMIKORJAAMO, Seinäjoki

25.3. YÖKERHO HOVI, Lammi

7.4. MONACO NIGHTCLUB, Lohja

8.4. MONACO NIGHTCLUB, Salo

13.4. GRACEVILLE, Iisalmi

14.4. ILONA, Oulu

15.4. CHILLOUT, Kemi

16.4. ILONA, Kuopio

21.4. LUTAKKO, Jyväskylä

22.4. OLD COCK, Lappeenranta

20.5. NOSTURI, Helsinki

Vuosi 2017 on kokonaisuudessaan yhtyeelle juhlavuosi ja se jakautuu kolmeen osioon. Salomaa raottaa tulevaa seuraavanlaisesti: "Keväällä katsastetaan keikoilla vanhojen biisien rinnalla uusia biisejä, kesällä duunataan pääosin festarikeikkoja ja syksyksi jää sitten se varsinainen 30-vuotisjuhlarundi, jolloin settiin haalitaan juuri niitä biisejä joista meidät tunnetaan, ihan sieltä uran alkuajoilta tähän päivään asti. Saadaan aikaiseksi varmastikin ihan mielenkiintoisen läpileikkaus Francinen urasta näiden 30 vuoden ajalta."

30-vuotiaan yhtyeen musiikki-iloittelu huipentuu joulukuussa. "Tarkoitus olisi vielä joulukuun alussa järjestää Lahdessa kunnon 30-vuotisbileet, jolloin lavalle roudattaisiin eräänlainen Francine XL, eli muutamalla lisäsoittajalla vahvistettu kokoonpano. Tarkoitus olisi saada myös muutama muu bändi silloin paikan päälle lisäämään juhlatunnelmaa", Salomaa jatkaa.

Lopuksi hän välittää erityisterveiset kaikille faneille: "30 vuotta ja vielä hengissä! Onhan sitä juhlittava ja tottakai se tehdään sillä ainoalla tavalla joka me osataan - soittamalla rokkia meidän rakkaille faneille. Kiitos että olette olemassa!"



Francine on:

Antti Kukkola (kitara&laulu)

Pete Salomaa (basso)

Alex Hirst-Gee (rummut)