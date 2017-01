Suomen ABB:n maasulkuvikoja paikantava teknologia on Vuoden Verkostoteko

25.1.2017 13:30 | ABB Oy

ABB:n Suomessa kehittämä innovatiivinen maasulkujen suojaus- ja vikaindikointimenetelmä on palkittu Vuoden Verkostoteko 2017 -palkinnolla. Uusi teknologia on erittäin ajankohtainen maakaapelointiasteen ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä. Se tehostaa verkkoyhtiön vianhallintaa ja parantaa siten sähkönjakelun luotettavuutta.

Suomessa on meneillään miljardien eurojen sähköverkkoremontti. Verkkoja kaapeloidaan maahan kiihtyvällä tahdilla sähkömarkkinalain siivittämänä. Vikojen havaitseminen ja paikantaminen maakaapeliverkossa vaatii täysin uusia menetelmiä, joista on hyötyä myös avojohtoverkossa. Tähän haasteeseen vastaa palkittu uusi monitaajuusadmittanssilaskentaan perustuva vikaindikointimenetelmä.

”Tunnustus on kiitos ABB:n sitoutumisesta suomalaisen tulevaisuuden sähköverkon rakentamiseen, ja lämmittää mieltä. Teknologia on usean vuoden tuotekehitystyön tulos ja taustalla on tiivistä yhteistyötä myös asiakkaidemme ja oppilaitosten kanssa”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

ABB on testannut palkitun maasulkuvikoja paikantavan teknologian luotettavuutta kattavilla kenttäkokeilla muun muassa Vaasan Sundomin Smart Grid -pilotissa. Tekniikka mahdollistaa vikojen havaitsemisen jopa niiden alkamisvaiheessa, jolloin ne voidaan eristää ja korjata ennen kuin vika aiheuttaa sähkökatkoksen. Edistyksellisellä teknologialla viat kyetään löytämään kustannustehokkaasti myös jakelumuuntamotasolla.

”Uusi muuntamoihin asennettava vikojen paikannusratkaisu tarjoaa avaimet älykkään sähköverkon kustannustehokkaaseen toimitusvarmuuteen. Vianhallinnan automatisointi valvomotasolla korostaa vikaindikoinnin oikeellisuuden merkitystä entisestään. ABB:n kehittämälle vianpaikannusteknologialle on laajat markkinat myös Suomen ulkopuolella. Verkosto-messuilla esittelemme tätä vianpaikannusratkaisua myös avojohtoverkkoihin”, Kronman sanoo.



Palkinto myönnettiin 25.1. Tampereella järjestettävien Verkosto-messujen yhteydessä. ABB:ltä palkinnon vastaanottivat uuden teknologian tuotekehityksestä vastanneet Senior Principal Engineer Ari Wahlroos ja Senior Application Specialist Janne Altonen. Palkinnon ojensivat kansanedustaja Harri Jaskari ja Energiateollisuus ry:n verkkoliiketoiminnasta vastaava johtaja Kenneth Hänninen.



Suomen ABB:llä on ABB-yhtymässä maailmanlaajuinen vastuu sähkönjakeluverkon suojareleiden sekä ohjaus-, automaatio- ja valvontatuotteiden kehittämisestä. Suojauksen ja automaation integroimista eli älyn lisäämistä verkkoon on Suomessa tehty jo 1980-luvulta lähtien.

Lisätietoja:

Dick Kronman, p. 050 33 42287

