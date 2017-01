Rikos-Kniga-kilpailun voittaja on kansainvälisen tason jännitysromaani

TIEDOTE: Mikko-Pekka Heikkisen novelleja julkaistaan Yhdysvalloissa 7.6.2016 14:51

Mikko-Pekka Heikkisen kaksi novellia Etelän koirat (The Dogs Down South) ja Soutaja (The Rower) julkaistaan yhdysvaltalaisen kustantajan Dalkey Archive Pressin Best European Fiction 2017 -antologiassa. Novellit ovat Heikkisen vuonna 2010 julkaistusta esikoisteoksesta Nuorgamin Alkon tuho. Tekstit kääntää Douglas Robinson. Teos ilmestyy marraskuussa 2016.