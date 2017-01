Mediatiedote: Sanakirja.fi tuo Gummeruksen Keltaiset sanakirjat nettiin

24.1.2017 09:15 | Gummerus

Sanakirja.fi on uusi ilmainen sanakirja- ja sanojenoppimispalvelu. Gummeruksen Keltaiset sanakirjat ovat mukana palvelussa täysin uudistetulla sisällöllä, joka perustuu Kielikone Oy:n laadukkaisiin MOT®-sanakirjoihin. Sanakirjojen lisäksi palvelussa on kiinnostavia sanalistoja, joita voi harjoitella hauskoilla peleillä.

Kieltenopiskelijoille suunniteltu Sanakirja.fi on monikielinen sanakirja- ja sanapelipalvelu. Palvelun kehittämisen taustalla on kieltenopettajien tarve: usein oppilaat käyttävät sattumanvaraista nettihakua sanakirjan sijaan, eikä uusien sanojen opettelu suju.



“Kunnollinen sanakirja on vieraan kielen opiskelun tärkein työkalu. Sanojen oppiminen vaatii myös paljon toistoa. Sanakirja.fi:ssä toistaminen on hauskaa pelillisten ominaisuuksien ansiosta”, kertoo Liisa Stén, Kielikoneen Chief Product Officer.

Sanakirja.fi sisältää 44 kielen keskeisen sanaston. Suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja ja venäjä sisältävät myös äänen, mikä tukee ääntämisen harjoittelua. Sanojen opettelussa auttavat noin 400 valmista sanalistaa, jotka on jaoteltu ammattialoittain sekä aihealueittain lukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisäksi luoda omia sanalistoja, ansaita pinssejä ja seurata edistymistään sekä ehdottaa sanakirjaan lisättäviä sanoja. Sanakirja.fi toimii puhelimella, tabletilla ja läppärillä, kaikilla yleisimmillä selaimilla.

Liisa Stén kiteyttää Sanakirja.fi:n hyödyn näin: “Sloganimme on Language is a super power! Haluamme tarjota sellaisen työkalun, joka mahdollistaa supervoimien hankkimisen pienissä paloissa. Sanalistaa voi pelata vaikka puhelimella bussia odottaessa."

Ota Sanakirja.fi käyttöön osoitteessa www.sanakirja.fi

Kielikone

Kielikone on asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvien digitaalisten sanakirjaratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Kielikoneen ensimmäinen digitaalinen sanakirja julkaistiin vuonna 1989.



Laadukkaat MOT®-kielipalvelut auttavat käyttämään ja ymmärtämään kieltä. Valikoimaan kuuluu digitaalisten sanakirjojen lisäksi konekäännös- ja kielentarkistuspalvelut sekä kielioppaat ja sanojen oppiminen. Sanakirja.fi on Kielikoneen uusi, ilmainen sanakirja- ja sanojenoppimispalvelu. www.sanakirja.fi.