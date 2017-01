Mediatiedote: Mentaalivalmentaja Minna Marshin rohkea uutuuskirja Intohimo auttaa löytämään arjen ekstaasin

24.1.2017 12:48 | Gummerus

Riittääkö sinulle kytevä innokkuus vai haluatko löytää elämääsi paloa, tavalla joka sytyttää juuri sinut? Minna Marshin tietokirja Intohimo – Sytytkö? (Gummerus) ohjaa käytännönläheisillä vinkeillä arjen ekstaasin, elämää muuttavan radikaalin intohimon ja seksuaalienergian pariin. Normeja haastavassa kirjassaan Marsh kutsuu tutkimaan omia tervehdyttävän intohimon mahdollisuuksia.

Intohimo syntyy, kun into ja himo, innokkuus ja vahva halu, kohtaavat. Sen voi jokainen löytää, mutta se vaatii uskallusta olla rehellinen siitä, mikä on itselle tärkeää. Intohimoiset ja luovat ihmiset ovat persoonallisuudeltaan usein täynnä ristiriitaisuuksia ja ääripäitä. Minna Marsh pohtiikin kirjassaan mm. Mahatma Gandhin taistelua vahvan seksuaalisuutensa kanssa, Michael Schumacherin tuskaa julkisuudesta, Einsteinin tanssia realismin ja mielikuvituksen välillä ja Tom of Finlandin elämää suljetun ja avoimen jännitteessä. Intohimo tarjoaa myös käytännön harjoituksia ja pohdittavaa omaa intohimoaan etsiville. Kirjan esipuheen on kirjoittanut professori Alf Rehn.

Minna Marsh on tehnyt mentaalivalmennusta kokopäiväisesti vuodesta 2007. Hän valmentaa mm. urheilijoita ja tekee paljon yritysvalmennusta, jossa suosittuja aihepiirejä ovat oivaltava stressinhallinta, itsetunnon ja ammatillisen minäkuvan kehittäminen sekä muutosprosessin eri vaiheet. Marsh on aiemmin julkaissut kirjat Mentaaliherätys! Opas henkiseen kuntoiluun (Gummerus 2015) ja Miksi maali ei synny? Henkistä kuntoa pelaajalle (Gummerus 2014).

Kirja ilmestyy viikolla 4, jolloin kirjakaupoissa vietetään valtakunnallista Kirjalla kuntoon! -hyvinvointiviikkoa. Minna Marsh esiintyy lauantaina 28.1.2017 klo 12–12.45 Akateemisessa kirjakaupassa (Keskuskatu 1, Helsinki).

Minna Marsh:

Intohimo – Sytytkö?

264 sivua