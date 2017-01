Rahapelien ikärajavalvontaa on parannettava – 90 % nuorista sai pelata rahapeliautomaatteja ilman valvontaa

24.1.2017 11:00 | EHYT

Nuoret saavat pelata rahapeliautomaateilla vapaasti. Ostokokeissa ikä tarkastettiin vain 10 % rahapeliautomaateilla pelaavista nuorista ja pelaaminen estettiin henkilöllisyyspapereiden puuttumisen vuoksi.

”Ostokokeiden tulokset ovat olleet rahapeliautomaattien osalta heikkoja jo pitkään. Yritykset parantaa ikärajojen valvontaa eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Nykyisellään keinot eivät siis ole oikeita tai riittäviä”, sanoo Inka Silvennoinen Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:stä.

Kaikkia Suomessa pelattavia rahapelejä koskee yhdenmukainen 18 vuoden ikäraja. Ikärajan tarkoituksena on suojata alaikäisiä rahapelaamisen haitoilta.

”Tutkimuksissa on todettu, että varhain aloitettu rahapelaaminen altistaa rahapeliongelmille. Rahapeliautomaattien tiedetään olevan erityisen korkean riskin pelejä, ja juuri niitä nuoret pääsevät pelaamaan ilman lainsäädännön velvoittamaa valvontaa. Riskiä lisää automaattien runsas sijoittelu nuorten arkisiin ympäristöihin, kuten kioskeihin, kauppoihin ja urheiluhalleihin”, kertoo Minna Kesänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ikärajavalvonnan tulokset käyvät ilmi syksyllä 2016 toteutetuissa Pakkatoimintamallin mukaisissa ostokokeissa, jotka toteutettiin pääkaupunkiseudulla. Ostokokeissa nuorelta näyttävät täysi-ikäiset koeostajat testaavat ikärajojen valvontaa yrittämällä ostaa tupakka-, alkoholi- ja pelituotteita ilman henkilöllisyystodistusta. Yhtenä kohteena oli peliautomaateilla tapahtuva rahapelaaminen. Vastaavasti raha-arpoja ja vedonlyöntipelejä kieltäydyttiin myymästä 36 prosentissa ostoyrityksistä. Tupakan osalta vastaava luku oli noin 70 prosenttia ja alkoholin ostokokeissa luku vaihteli kaupungeittain 48-72 prosentin välillä.

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa Veikkauksen parantamaan ikärajavalvontaa

Suomalaisen rahapelimonopolin keskeinen oikeutus on pelihaittojen ehkäisy. Jotta monopoli voidaan säilyttää, sen toiminnan tulee aktiivisesti vähentää ja ehkäistä pelihaittoja. Alaikäisten pelaamisen estäminen on keino, jota myös peliyhteisöt ovat omassa vastuullisuusviestinnässään korostaneet. Myös uusi Veikkaus on nostanut alaikäisten pelaamisen estämisen niiden toimenpiteiden kärkeen, joilla se kertoo ehkäisevänsä peliongelmia.

Vuoden 2017 alussa kolmen rahapeliyhteisön yhdistyttyä uudeksi Veikkaukseksi on aika asettaa uudet tavoitteet. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa uuden Veikkauksen parantamaan ikärajavalvonnan tuloksia. Ehdotamme, että Veikkaus tehostaa ikärajavalvontaan liittyviä toimenpiteitänsä siten, että ensi vuonna toteutettavissa ostokokeissa ikä varmistetaan vähintään joka toiselta nuorelta. Se antaisi nykyistä selkeämmän viestin siitä, että alaikäisten rahapelaamisen riskit otetaan uudessa Veikkauksessa tosissaan.