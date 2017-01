Sahateollisuus ry Suomen Yrittäjien toimialajärjestöiksi

24.1.2017 09:58 | Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien hallitus hyväksyi Sahateollisuus ry:n Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi. Suomen yrittäjillä on yhteensä 64 toimialajärjestöä.

Sahateollisuus ry on vuonna 1945 perustettu itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö, jonka jäsenistö koostuu 34:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä.

Jäsenyritysten osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on noin puolet. Lähes kaikki jäsenet ovat perheyrityksiä. Suomalainen sahateollisuus vie kaksi kolmasosaa tuotannostaan ympäri maailmaa. Viennin arvo vuositasolla on noin 1,5 miljardia euroa. Sahojen alueellinen merkitys kantoraha- ja verotulojen maksajana sekä työllistäjänä on suuri.

- Kansainvälisillä markkinoilla toimiville sahoille kotimaisen toimintaympäristön kilpailukyky on edellytys yritysten toiminnalle ja kehitykselle. Suomen Yrittäjien tehtävänä on parantaa yrittämisen edellytyksiä Suomessa. Jäsenyys Suomen Yrittäjissä vahvistaa Sahateollisuus ry:n verkottumista suomalaiseen edunvalvonta- ja yrittäjäkenttään, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori toteaa.

Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja on toimitusjohtaja Pekka Kopra Westas Oy:stä.

- Sahateollisuus ry tuo lisää teollisuusyritysten näkökulmaa edunvalvontaamme, Suomen Yrittäjien yhteyspäällikkö Kari Hiltunen toteaa.