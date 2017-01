AKK ja Rotor Form yhteistyöhön

AKK:ssa johdetaan, valvotaan, hallinnoidaan, kehitetään ja toteutetaan suomalaista autourheilua sekä edistetään suomalaisen autourheilun asemaa ja näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, eettisten ja kestävää kehitystä tukevien periaatteiden mukaisesti. AKK:n muodostavat autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry sekä lajiliiton 100% omistama markkinointiyhtiö AKK Sports Oy. Kansallinen lajiliitto on kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n oikeuksienhaltija Suomessa. Markkinointiyhtiön suurimpana vuosittaisena projektina on rallin MM-sarjan Suomen osakilpailun, Neste Rallin järjestäminen. Lisäksi yhtiö myy tv-tuotantopalveluja. AKK:n palveluksessa on 20 täysipäiväistä henkilöä, ja sen toimitilat sijaitsevat Vantaalla.

Rotor Form Oy on maahantuonti- ja myyntiyhtiö, joka toimii Amer Sport Suomi Oy:n ja Orkla Confectionary & Snacks Ab:n corporate-yhteistyökumppanina, usean urheilubrändin maahantuojana sekä on AKK Sports Oy:n ja Red Bull Finland Oy:n merchandise-yhteistyökumppani.