MP Media Show/pressitilaisuus to 2.2. klo 17

24.1.2017 14:10 | Messukeskus

Tervetuloa MP 17 -messujen ennennäkemättömään Media Show’hun torstaina 2.2. kello 17 Messukeskukseen Helsinkiin (sisäänkäynti eteläisestä sisäänkäynnistä tai ovesta 6.6. pysäköintitalon puolella). Show pimennetyllä Euroopan suurimmalla sisäkoeajoradalla (halli 7) valottaa viikonlopun MP-messujen ohjelmaa kiihkeällä sykkeellä. Mukana Stunt Freaks Teamin kolmiottelu, kisakuskeja ja Miss MP -kaunottaria. Esillä kuumimmat moottoripyöräuutuudet ja aiheena esillä moottoripyörävero. Show’n jälkeen toimittajat pääsevät koeajamaan moottoripyöriä.

Varoitus! MP 17 Media Show!

MP 17 Media Show’ta isännöivät Aleksi Halen ja Viivi Pumpanen.

Moottoripyöräalan kanta moottoripyöräveroon:

Esa Ruohonen, MP 17 -näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja

Esillä 2017 kuumimmat uutuudet

BMW R 1200 GS Rally

DRAC Supermoto 125cc

Ducati Supersport S

Harley-Davidson FLHRC Road King Classic

Honda CBR1000RR

Kawasaki Z900

KTM 1090 Adventure R

Suzuki GSX-R1000

Triumph Bobber

Zero SR 13.0

Yamaha MT-09



PAIKALLA haastateltavina moottoripyörämerkkien maahantuojat ja moottoripyöräkaupan edustajat.

MP 17: Niko Kantola, MP-messujen myyntiryhmäpäällikkö, Messukeskus

Petrol Circus Custom Bike Show: Japi Åström, Petrol Circus promoottori

Miss MP:t: Miss Supercross 2014 Neea Poutanen, Miss Superenduro 2015 Suvi Heino sekä hänen ensimmäinen perintöprinsessansa Miila Vikman ja hallitseva Miss MP16 Henrika Vehmainen.

Kuskit: Stunt Freaks Team, Moto3-tähdet Bo Bendsneyder ja Niccolo Antonelli sekä Suomen Moto3-tähti Patrik Pulkkinen.

Koeajoa

Tilaisuuden päätteeksi toimittajat pääsevät koeajamaan uusia moottoripyöriä Euroopan suurimmalla sisäkoeajoradalla. Testaamaan pääsee muun muassa seuraavia moottoripyöriä: BMW R Ninet Scrambler, Ducati Xdiavel, Ducati Scrambler Urban Enduro, Harley-Davidson FLHRC Road King Classic, Harley-Davidson Sportster Roadster, Honda CRF 1000 African Twin, Honda CB500F, Kawasaki Z900, Kawasaki Z650, KTM 120 Super Duke R, KTM 1090 Adventure, Suzuki GSX-S750A, Suzuki DL650A, Triumph Bonneville T120, Triumph Street Twin 900, Zero S 9.8, Zero DSR 13.0, Yamaha MT-10 ja Yamaha Tracer 700. Koeajettavana MP-messuilla on yhteensä yli 40 moottoripyörää.

Tiedotustilaisuuksia torstaina 2.2. medialle

-Brandtin tiedotustilaisuus torstaina 2.2. kello 16.00 Terho Puustinen: Huimat päät -kirjan julkistamistilaisuus osastolla 6b2.

Sukuyhtiö Otto Brandtin tarina.

Paikalla Stefan Brandt, Stefanie Brandt-Tallqvist, Carina Wolff-Brandt ja Terho Puustinen.



-Kallio Racing -teamin Yamaha-kuljettajien julkistamistilaisuus torstaina 2.2. kello 18.00 Yamahan messuosastolla 6g48. Luvassa on kuljettajauutisia kaudeksi 2017.



---------------------------------------------------------------------

Ilmoittaudu tilaisuuteen www.mpmessut.fi -> uutishuone. Lehdistökeskuksesta saat tapahtuman PRESS-kortin. Sinun ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua MP-messuille.



MP-messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 3.–5.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna perjantaina kello 10-20, lauantaina kello 9-18 ja sunnuntaina kello 10-17. Mukana ovat kaikki suurimmat moottoripyörä- ja varustemerkit. MP-messujen rakennettujen moottoripyörien alueella on lähes sata pyörää.

MP-messut järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston kanssa. Tapahtumassa vieraili viime vuonna yli 60 000 kävijää.



OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE:



Messukeskuksen lehdistökeskus (eteläinen sisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina ja torstaina 2.2. kello 15.30–19.30.

Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä.



Kuvia messuista tulee osoitteeseen http://mediabank.messukeskus.com



Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta.

Puomilta saatava pysäköintikortti leimataan Lehdistökeskuksen leimauslaitteessa.



Nähdään messuilla!



Terveisin Teija



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com



www.mpmessut.fi