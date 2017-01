Lumo-vuokra-asuntoja rakenteilla Hyvinkäälle

24.1.2017 14:07 | VVO-yhtymä Oyj

Hyvinkään keskustan tuntumaan, Värimestarinkaari 3:een tulee 49 savutonta vuokra-asuntoa kahteen kerrostaloon. Talot sijaitsevat hyvien palvelujen lähellä, alle kilometrin päässä Kauppakeskus Villasta.

Värimestarinkaari 3:n asunnot ovat yksiöitä ja osin saunallisia kaksioita ja kolmioita. Asunnoissa on lasitetut parvekkeet lukuun ottamatta yksiöistä, joissa on ranskalainen parveke.

Vaaleasävyisten ja valoisien asuntojen pintamateriaalit ovat helppohoitoisia. Huoneistojen lattiamateriaalit ovat helppohoitoista harmaansävyistä laminaattia ja seinät on maalattu valkoisiksi. Keittiössä on muun muassa astianpesukone ja keraaminen liesi. Laatoitettu kylpyhuone on sopivan tilava.

Metsään rajoittuva viihtyisä ja mukavan kokoinen oleskelupiha-alue ja riittävä määrä auto- ja autokatospaikkoja lisäävät asumisviihtyvyyttä. Savuttomassa talossa on tupakointia varten osoitettu erillinen paikka talon pihalta.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa nopea laajakaista, edullinen 250 euron vuokravakuus ja myös lemmikit ovat tervetulleita asumaan. Monipuoliset asiakasedut ja tapahtumat tekevät asumisesta helppoa ja vaivatonta.

Värimestarinkaari 3:n urakoi Pohjola Rakennus Oy Uusimaa. Asunnot valmistuvat kesällä 2017.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Tommi Parikka, VVO-yhtymä Oyj, puh. 040 727 4418, etunimi.sukunimi(at)vvo.fi