Suomen suurimmat ammattikorkeakoulut yhdistävät voimansa: Startup Cup on korkeakoulujen ja HUB13 ponnistus innovaatioiden puolesta

25.1.2017 11:00 | HUB13

Aika: 1. helmikuuta 2017, klo 9-10

Mitä: Valtakunnallinen StartUp Cup -yrittäjyyskilpailu käynnistyy mediainfolla

Paikka: Haaga-Helia StartUp School, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Kuka: Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia yhteistyössä HUB13:n kanssa

Tarjoilu: Tarjoamme aamupalaa klo 8.45 alkaen. Tervetuloa!

Työelämälähtöisen Startup Cup:in bootcampejä järjestetään jo toista kertaa. Ensimmäinen kierros alkoi pilottina Haaga-Heliassa tammikuussa 2016. Se auttoi havainnollistamaan, miten tärkeää on antaa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus testata ideaansa käytännössä ja toisaalta tuoda uusi tieto ja innovaatiot yritysten ulottuville.



”Olemme nyt laajentaneet kilpailun valtakunnalliseksi. Startup Cup on siitä ainutlaatuinen, että se yhdistää yritykset ja opiskelijat yhteiseen innovaatio-ohjelmaan”, kertoo Ola Sundell HUB13:sta.



Kaikille, jotka haluavat yrittäjiksi



Startup Cup on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka haluavat yrittäjiksi. Kilpailun esikuvina ovat Stanfordin ja Oxfordin kaltaisten yliopistojen Business Cup -kilpailut. Metodina on nopea ja ketterä, työelämälähtöinen innovointi. Tarkoituksena on, että karsinnan jälkeen mukaan pääsee sata lahjakkainta opiskelijaa, joille taataan hyvä ohjaus ja valmennus. Mukana on kasvuyritysoperaattori HUB13 sekä tulevaisuuden tutkija ja valmentaja Ilkka Halava mittavalla työpanoksellaan. HUB13 on erikoistunut luomaan vuorovaikutusta etabloituneiden yritysten ja startupien välille.



Ilkka Halava on myös paikalla infotilaisuudessa.



”Meille järjestäjille on tärkeintä, että opiskelijamme saavat mahdollisuuden oppia yrittäjyyttä tavalla, joka vastaa todellista tilannetta markkinoilla”, toteaa Päivi Söderström Haaga-Helia StartUp Schoolista.



”Suosittelen: kannattaa lähteä mukaan”, jatkaa Söderström.



Opiskelijat saavat osallistumisesta opintopisteitä. Näin kilpailuun osallistuminen nivoutuu tradenomien, insinöörien tai vaikkapa sairaanhoitajan tutkintoihin.



Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia muodostavat yhdessä valtavan ammattikorkeaklusterin. Yhdessä järjestettävässä Startup Cupin ensimmäisessä Bootcampissä ovat mukana kilpailuun osallistuvien opiskelijoiden lisäksi muun muassa yritykset Reaktor, Siili ja Wolt. Opiskelijat, jotka tulevat valituksi itse toteutukseen tulevat työskentelemään monialaisissa pienryhmissä yhdessä yritysten kanssa.



Lisätietoja koko maan kattavista aikatauluista: www.startupcup.fi