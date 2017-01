HYKS-alueen tekonivelkirurgiset potilaat entistä nopeammin leikkaukseen

25.1.2017 09:45 | HUS-kuntayhtymä

Hyksin tekonivelkirurgian yksikössä Peijaksen sairaalassa leikattiin viime vuonna ennätysmäärä potilaita.

Kaikkiaan tehtiin liki 2900 polven, lonkan ja pienempien nivelten tekonivelleikkausta. Näistä alle 500 oli uusintaleikkauksia, jotka koko HUS-piirin alueelta tehdään valtaosin Hyksissä. Tekonivelkirurgian kokonaismäärässä kasvua edellisvuoteen oli noin 500 leikkauksen verran, ja parin vuoden aikana määrä on kasvanut yli 30 %:lla.

Kahdessa kuukaudessa leikkaukseen

Potilaat pääsevät Hyksissä tekonivelleikkaukseen keskimäärin 8 viikon kuluttua leikkauspäätöksestä. Tämän ajan on todettu olevan sopiva suurimmalle osalle potilaista. Sen puitteissa pystytään myös leikkausta edeltävät välttämättömät ennakkovalmistelut, esim. suun ja hampaiden terveydenhuolto, toteuttamaan hyvin ja hallitusti.

- Näin potilaan hoitoketju toimii mahdollisimman sujuvasti ja usein potilaan oman aikataulun sallimissa puitteissa, sanoo tekonivelkirurgiasta vastaava ylilääkäri Jarkko Leskinen HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksiköstä.



Potilaat tyytyväisiä hoitoonsa

Peijaksen sairaalan tekonivelkirurgiset potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä hoitoonsa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Tuoreimman, marraskuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan kokonaisarvio hoitojaksosta oli 4,90 asteikolla 1-5.

HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä ollaan tyytyväisiä hyvään palautteeseen.

- Korkeatasoinen potilashoito on monen tekijän summa. Viime vuosina tekonivelkirurgisten potilaiden hoitoprosessia on kehitetty sen kaikilla osa-alueilla. Koko prosessi on ollut suurennuslasin alla, kertoo Leskinen.

