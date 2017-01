Rakennusliiton Suokas: Professoreiden esitys alepalkasta täyttä ymmärtämättömyyttä

Rakennusliiton Suokas ylistää Harkimon veroaloitetta 21.12.2016 15:58

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ylistää tuoreeltaan kansanedustaja Harry Harkimon (kok.) aloitetta, jossa vaaditaan työmarkkinajärjestöjen ja muiden valtion julkista veroetua saavien järjestöjen tilitietojen julkistamista. -Esitys on loistava. Suomessa on tuhansia yhdistyksiä, jotka verovapauden lisäksi saavat Raha-automaattiyhdistykseltä tai muilta rahankeräysorganisaatioilta tukea. Mihin tukimiljoonat käytetään, on arvoitus. Huomattavaa tukea saavat mm. poliittiset nuorisojärjestöt, joiden jäsenrekisterien arvellaan pullottavan ”kuolleita sieluja”.