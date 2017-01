Perheet erittäin tyytyväisiä Helsingin varhaiskasvatukseen – yleisarvosanaksi asiakaskyselyssä 4,56

Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan 17.1. ennakkotiedote 13.1.2017 13:24

Helsingin varhaiskasvatuslautakunta kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen ensi tiistaina 17.1.2017 kello 16.15. Lautakunta käsittelee mm. käyttösuunnitelmaa vuodelle 2017, joka jäi pöydälle 13.12.2016 kokouksessa. Varhaiskasvatusviraston käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Vuonna 2017 päivähoitoikäisen eli 1-6-vuotiaan väestön ennustetaan kasvavan noin 421 lapsella eli 1,1 prosentilla. Varhaiskasvatusviraston talousarvion menojen loppusumma on 384,2 miljoonaa euroa ja tulojen loppusumma 40,7 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen strategiset kärkihankkeet ensi vuodelle ovat varhaiskasvatuksen uudistaminen ja digiohjelman toteuttaminen. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on, etteivät deflatoidut menot varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia kohden kasva. Neuvola päiväkodissa-toimintamallia laajennetaan Mellunkylän ja Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuoden 2017 aikana. Toimintamalli on yhteinen sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Lautakunnalle esitetään avoimen varhaiskasvatukse