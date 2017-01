Moottoripyörät pärähtävät käyntiin MP-messuilla

25.1.2017 15:58 | Messukeskus

MP 17 -messut kokoaa moottoripyöräilijät 3. – 5.2.2017 Messukeskukseen Helsinkiin. Hallit täyttyvät upeista moottoripyöristä, pärinästä ja hyvästä tunnelmasta. Tänä vuonna Pohjois-Euroopan suurin sisäkoeajorata tarjoaa entistä enemmän elämyksiä ja vauhdin hurmaa valaistulla radalla hämärässä hallissa. MP-messuilla ovat mukana kaikki suurimmat moottoripyörämerkit.

MP-messuille osallistuvat Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa, Victory, Zero ja Yamaha. Messuilla esitellään satoja uusia moottoripyöriä, skoottereita ja mopoja. Lähes kaikki merkit ovat myös koeajossa messuilla. MP-messuilta löytyvät myös moottoripyörävarusteet ja -tarvikkeet sekä käytettyjen ajovarusteiden Kamapörssi. Petrol Circus Custom Bike Show esittelee rakennettujen moottoripyörien kaunottaret.

Uusi varausjärjestelmä – sujuvat koeajot



Rekisteröityminen koeajajaksi on alkanut ja moottoripyöriä voi varata koeajettavaksi ennakkoon 30.1. alkaen tapahtuman verkkosivuilla. Ennakkoon voi varata moottoripyöriä messujen kahdeksi ensimmäiseksi tunniksi. Suurin osa koeajovarauksista tehdään kuitenkin paikanpäällä Messukeskuksessa erillisessä koeajojen varauspisteessä. Varaus sujuu nopeasti, kun on ensin rekisteröitynyt koeajaksi ja saanut oman koeajajanumeron – se tarvitaan varaukseen. Koeajossa on yli 40 uutta moottoripyörää. Koeajettavat moottoripyörät, rekisteröitymis- ja varauslinkit sekä tarkemmat ohjeet löytyvät http://mp.messukeskus.com/messuilla/koeajorata/

Mopojen koeajorata ja Junior Race Park

Uutta MP-messuilla on tänä vuonna oma asfaltoitu rata mopojen koeajoon ja Junior Race Parkille. Mopojen koeajovuorot ja Junior Race Parkin toiminnot vuorottelevat tunneittain.



Mopoja pääsee koeajamaan, jos on mopokortti. Mikäli mopokorttia ei ole ja on alle 18-vuotias, pitää olla vanhemman lupa ajamiselle. Koeajojen alaikäraja on 13 vuotta. Koeajoille ei oteta varauksia etukäteen, vaan vuorot jonotetaan paikanpäällä. Koeajossa on Conan ”Manki”, DRAC Supermoto Special Edition, PEUGEOT Kisbee, PEUGEOT SPEEDFIGHT4 IceBlade, Vespa 50, Derbi Senda DRD X-treme SM ja Bultaco Brinco RE 45.

Junior Race Park -vuorolla pääsee kokeilemaan pientä maksua vastaan minimotoja, minicrosseja ja sähkötrialpyöriä. Suositusikä kuskeille on 6-12 vuotta.

Missejä, kisoja ja rokkia

MP-messut tarjoaa paljon viihteellistä ohjelmaa. Stunt Freaks Teamin huikeat showt perjantaina 3.2. klo 19 ja lauantaina 4.2. klo 17. Miss MP 17 esittelyt ja muotinäytös lauantaina 4.2. klo 13.20 ja Miss MP 17 kruunaus ja muotinäytös klo 16.00. Petrol Circus Custom Bike Show’n palkinnot jaetaan lauantaina 4.2. klo 17.10. Kisaamassa on ollut noin 100 rakennettua moottoripyörää. Perjantain 3.2. live-bändinä klo 18.30 on Disappointment#1 ja lauantaina 4.2. klo 15 Hurriganes. MP-messuilla kisataan MiniSuperMoto-kisoissa lauantaina 4.2. klo 14.30. Tie vie -alueella kuullaan tarinoita moottoripyörämatkailusta ja suomalaisen moottoripyöräilyn historia on esillä Moottoripyörämuseon rakentamassa näyttelyssä.

__________________________

MP Moottoripyöränäyttelyn järjestää vuosittain Messukeskus toimeksiantajanaan Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto. Viime vuonna tapahtumassa vieraili yli 60 000 kävijää.



MP 17 -messut on avoinna pe 3.2. klo 10-20, la 4.2. klo 9-18 ja su 5.2. klo 10-17.

Pääsyliput: aikuiset 19 e, lapset (7-15 v), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 16 e, perhelippu (max 2 aikuista ja alle 16-vuotiaat lapset) 45 e, ryhmälippu 16 e/hlö, mopokorttilippu (sisältää aterian) 16 e, kokoaikaranneke (3 pv) aikuiset 33 e / lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 23 e.

Ennakkoon edullisemmin: http://shop.messukeskus.com 16 e / 13 e / 39 e, kokoaikarannekkeet 30 e / 20 e

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

myyntiryhmäpäällikkö Niko Kantola, puh. 0400 747 542, niko.kantola@messukeskus.com

www.mpmessut.fi

#mpmessut

Kuvia MP-messuista/: http://mediabank.messukeskus.com