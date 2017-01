Pron Malinen: Harvinaisen röyhkeä irtiotto Mattilalta

Pron edustajisto: Osaava henkilöstö avainasemassa digiloikassa 19.11.2016 12:15

Suomi on ottamassa digiloikkaa – nyt yritysten on varmistettava, että niillä on riittävät rahkeet ponnistaa mahdollisimman pitkälle. Ammattiliitto Pron edustajisto esittää, että Pron toimialoilla käynnistetään toimialakohtaiset vuoropuhelut. Murroksen keskellä on turvattava henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä pidettävä huoli siitä, että henkilöstön ääni kuuluu muutosten toteuttamisessa.