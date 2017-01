Hakasalmen huvila soi Musiikkia!-näyttelyn loppuun asti

26.1.2017 12:29 | Helsingin kaupunginmuseo

Hakasalmen huvilan Musiikkia!-näyttely päättyy 26.2.2017. Viimeisenkin kuukauden aikana tarjolla on useita ilmaisia matineakonsertteja ja maksullisia iltakonsertteja. Tyylien ja kokoonpanojen kirjo on laaja.

la 4.2. klo 14 Kansanlauluja pianon säestyksellä Vapaa pääsy.

Lauttasaaren musiikkiopiston nuoret soittavat suomalaisia kansanlauluja Suomen juhlavuoden hengessä ja kaikki ovat tervetulleita yhtymään lauluun. Yhteislaulukonsertin juontaa Liisa Palin.

su 5.2. klo 14 Rikhard Faltinin pianomusiikkia Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e.

Vuonna 2010 perustetun Richard Faltin -seuran konsertissa kuullaan saksalaissyntyisen, Viipurissa ja Helsingissä uransa luoneen säveltäjä Richard Faltinin (1835–1918) pianomusiikkia. Pianisti Risto-Matti Marinesittää muun muassa muunnelmateoksen Variationer över eget tema (1861) sekä osia Faltinin nuoruudensonaatista (1850). Lisäksi ohjelmaan kuuluu Ilmari Hannikaisen pianokappaleita.

su 12.2. klo 14 The Glory of Love – Valentine's Day Concert Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e.

Hollywood-musikaalien kulta-ajasta inspiraationsa saava Shirley Sparks & The Red Band esittää amerikkalaisia 1920–50-lukujen ikivihreitä rakkauslauluja.

ti 14.2. klo 18.30 ja 20 Elsku vinurinn góði – Rakas ystäväni Liput 12 e.

Lääkärikuoro Medicanto esittää Simo Häklin johdolla ystävänpäivän konsertissaan rakkauden ja ystävyyden kansanmusiikkia Euroopan laidoilta, Islannista, Ruotsista, Albaniasta, Serbiasta, Suomesta ja vähän muualtakin. Kuoron ja kansanlaulaja Charlotta Hagforsin kanteleen säestyksellä esittämät laulut etenevät tunnelmasta ja tyylistä toiseen intensiivisenä äänimaisemana.

la 18.2. klo 14 Kuoro Kalliosta,​ Pitkänsillan päästä Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 e.

Kallion Kantaattikuoro on Kallion seurakunnan kamarikuoro, jonka ohjelmistossa on monipuolisesti eri aikakausien musiikkia. Hakasalmen huvilan matineassa on luvassa katsaus suomalaisen kuoromusiikin historiaan (Klemetti, Kuula, Sibelius...). Kuoroa johtaa Tommi Niskala.

su 19.2. klo 14 Nuoret Chopin-virtuoosit Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Suomen Chopin-yhdistyksen matineassa kuullaan nuorten pianistien Chopin-kilpailussa 2017 palkittujen tulkintoja romanttisen pianomusiikin mestarin teoksista.

ke 22.2. klo 19 "Jos oisin pieni lintunen" – lauluja Ranskasta, Andeilta ja Argentiinasta Liput 15/10 e.

Ranskalaisen Cécile Chaminaden suloiset sävelet kertovat toivosta, rakkaudesta ja pienistä linnuista. Italialainen Claudio Dall'Albero ihastui matkallaan Andien vuoriston kansansävelmiin ja teki niistä omat sovituksensa. Kadonneista linnuista ja rakkauden salaperäisistä teistä kertovat myös argentiinalaisen Astor Piazzollan ja muiden tangon taitajien lumoavat laulut. Konsertissa esiintyy latinalaisamerikkalaiseen musiikkiin erikoistunut duo Sininen Tuli eli Sanna Mansikkaniemi (mezzosopraano & viulu) ja Camilo Pajuelo (kitara) yhdessä pianotaiteilija Kristian Attilan kanssa.

pe 24.2. klo 19 Ammattini viulunrakentaja Liput 20/10 e.

Harvinaislaatuisessa, yhden rakentajan instrumentein esitetyssä monipuolisessa kamarimusiikkiohjelmassa soivat oululaisen Jouni Pajalan (1944–) rakentamat jousisoittimet. Esiintyjinä ovat Erkki ja Juhani Palola, viulut. Susanna Nietula, alttoviulu ja Arto Alikoski, sello. Kontrabassoa soittaa Juha Nääppä.

la 25.2. klo 14 For the Love of Life Vapaa pääsy.

Sopraano Heini Ernamo ja altto Alicia Burns esittävät klassisia duettoja ja soololauluja, joiden säveltäjiä ovat muun muassa Mozart, Schumann, Brahms, Merikanto, Sibelius, Händel ja Purcell. Vaihteleva lauluohjelma kertoo niistä monista hahmoista, joissa rakkaus näyttäytyy elämän salaperäisesti risteävillä poluilla: milloin ilona ja nauruna, milloin suruna ja murheena, milloin toivona ja intohimona.

la 25.2. klo 19 Universaalia kitaramusiikkia Liput 15 e.

Ilkka Rantamäki Northern Way konsertoi vieraanaan urkuri Jukka Gustavson. Kitaristi-säveltäjä Rantamäki kuvailee teoksiaan universaaliksi kitaramusiikiksi ECM- ja Cream-höysteillä. Hänen uutuuslevynsä Letters from Dark Country on tuonut kotimaasta ja maailmalta taas mainiota palautetta. Guitar Techniques -lehti Englannissa antoi neljä tähteä "a rare treat indeed" "touch of Peter Green" ja Japanin suurin kitaralehti Player kirjoitti: "Kaleidoscopic melodies on the album are fascinating". "Musiikki on erinomaisen nautittavaa" – HS, "NYC jazz meets Cream" – Jim Campilongo.

Musiikkia!

Kaupungin soivat muistot

Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13b

Auki 26.2.2017 asti ti–su klo 11–17, to klo 11–19.

VAPAA PÄÄSY

Tiedotuskuvia on osoitteissa

