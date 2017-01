Akavan liittojen ja Danske Bankin yhteistyö laajenee

26.1.2017 10:08 | Danske Bank Oyj

Akavan jäsenliittojen ja Danske Bankin joulukuussa aloittama tutkimus- ja palvelukehitysyhteistyö laajenee. Mukana olleiden liittojen määrä tuplaantui tammikuun 2017 aikana – kaikkiaan yhteistyössä on nyt mukana 16 liittoa.

Danske Bankin vastavalmistuneille suunnitellut pankkipalvelut ovat nyt jo 16 liiton jäsenten käytössä. Tavoitteena on ulottaa palvelut kaikkien Akavan jäsenliittojen jäsenistölle – nyt mukana oleviin liittoihin kuuluu 75 % akavalaisten liittojen jäsenistä. Danske Bankin räätälöimä etupaketti tarjoaa edeltävän kahden vuoden aikana valmistuneille akavalaisen liiton jäsenille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada kuluttajatutkimukseen perustuen juuri hänen tilanteeseensa sopivia etuja ja pankkipalvelua. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti.

- Osa uusista asiakkaista on halunnut ottaa palvelut käyttöönsä jo saman päivän aikana. Tämä on mahdollista sähköisen asiakkaaksi tulon ansiosta – asiakkaaksi tulo on mahdollista jopa alle kymmenessä minuutissa. Erityisesti akavalaisia ovat kiinnostaneet asuntosäästämis- ja sijoituspalvelut. Myös oheispalvelut, kuten pääsy lentokenttäloungeihin ja matkavakuutus ovat olleet suosittuja, sanoo Danske Bank Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Kenneth Kaarnimo.

Akavan ja Danske Bankin yhteistyö keskittyy alkuvaiheessa nuorten, vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen elämäntilanteiden ymmärtämiseen parhaalla mahdollisella tavalla sekä vastavalmistuneen tukemiseen hänen tavoitteissaan. Akavan ja Danske Bankin laadullinen tutkimus osoitti, että vastavalmistuneet ja uransa alkuvaiheessa olevat nuoret aikuiset kaipaavat omaan elämäntilanteeseensa sopivia pankkipalveluita sekä erityisasiantuntemusta talousasioidensa hoitoon.

- Olemme perustaneet vastavalmistuneille oman erityisasiantuntijayksikön, jossa näihin kysymyksiin pystytään vastaamaan laadukkaasti ja asiakkaan toivomien kanavien avulla. Räätälöity kokonaisuus kattaa nuoren elämäntilanteen erityispiirteet, kuten vaikkapa työelämään siirtymävaiheen tuoman joustotarpeen sekä monille nuorille tärkeän matkustamisen, toteaa Kaarnimo.

Yhteistyön kautta akavalaiset liitot saavat lisättyä tietämystään erilaisten jäsenryhmien tarpeista. Tällöin jäsen saa myös ammattiliitoltaan palveluiden kehityksen kautta nykyistä paremmin juuri hänen tarpeisiinsa soveltuvia palveluita.

– Korkeakoulututkinnon suorittanut on yhdessä elämänsä käännekohdista. Perinteisen edunvalvonnan lisäksi haluamme olla valmistumisen hetkellä mukana lisäämässä nuoren uskoa huomiseen ja antaa hänelle ennakoivasti eväitä työuralle pärjäämiseen, sanoo Akavan järjestöjohtaja Risto Kauppinen.

Danske Bankin vastavalmistuneille suunnitellut pankkipalvelut ovat jo nyt Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n, Insinööriliiton, Suomen Ekonomien, Tradenomiliitto TRAL:n, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL:n, Suomen Lakimiesliiton, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ryn, Driftingenjörsförbundet i Finlandin, Suomen Työterveyshoitajaliiton, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, Suomen Psykologiliiton ja KTK Tekniikan asiantuntijoiden jäsenistön saatavilla.

