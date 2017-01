Kirjaverstas tuo Teurastamolle uutta kulttuuritoimintaa

Helsingin kaupungin oma asuntotuotanto ennätyslukemiin 12.1.2017 14:17

Helsingin kaupungin ponnistukset kaupungin oman, kohtuuhintaisen asuntotuotannon nostamiseksi tavoitteiden mukaiseksi on tuottanut tulosta. Vuonna 2016 käynnistettiin 1 522 asunnon rakennustyöt. Määrä ylittää valtuuston asettaman 1 500 asunnon vuosittaisen tavoitteen. Kaupungin omaa tuotantoa on rakenteilla tällä hetkellä yhteensä 2 130 asuntoa. Asunnot rakennetaan kaupungin vuokra-asunnoiksi, asumisoikeusasunnoiksi sekä Hitas-asunnoiksi eri puolille Helsinkiä. "Tavoitteeseen pääsemiseksi yhteistyö kaupungin sisällä on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet kumppanuuskaavoitusta ja meidän tarpeisiimme on varattu riittävästi tontteja", kertoo Helsingin ATT:n toimitusjohtaja Sisko Marjamaa. Yhä suurempi osa Helsingin asuntorakentamisesta tulee jatkossa olemaan täydennysrakentamista. Myös ATT toteuttaa täydennysrakentamiskohteita. Esimerkki onnistuneesta täydennysrakentamisen yhteistyöhankkeesta on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 178 asunnon vuokratalohanke Kirvesmiehenkadulla