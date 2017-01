Intrum Justitia -konsernin tulos 2016

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 3 850 henkilöä 20 maassa, ja sen liikevaihto on 602 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on noin 400 työntekijää. www.intrum.fi