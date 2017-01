VVO-konserni ja Lapis Rakennus Oy sopivat 60 Lumo-asunnon rakentamisesta Helsingin Katajanokalle

26.1.2017 14:00 | VVO-yhtymä Oyj

VVO Kodit Oy ja Lapis Rakennus Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen noin 60 uudesta Lumo-vuokra-asunnosta Helsingin Katajanokalla. Asunnot valmistuvat vuoden 2018 aikana. Osapuolet eivät julkista sopimuksen arvoa.

Sopimus kattaa uusien Lumo-vuokra-asuntojen rakentamisen KVR-urakkasopimuksella asiakkaalle täysin valmiiksi. Asunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä ja kaksioita. Kohde sijaitsee Helsingin Katajanokalla osoitteessa Luotsikatu 1 a.

Luotsinaukio on kuusikerroksinen vuonna 1938 valmistunut teollisuusrakennus, jonka on suunnitellut ruotsalaissyntyinen arkkitehti David Frolander-Ulf. Luotsinkadun varteen sijoittuva rakennus on rakennettu Pauligin kahvipaahtimotoimintaa varten ja sen avoin rakennejärjestelmä mahdollistaa monien erikokoisten asuntojen toteuttamisen rakennukseen.



Katajanokan Loiston rakennusten väliin muodostuu suojaisa sisäpiha, joka toimii Luotsinaukion sisäänkäyntipihana. Luotsinaukion asunnoista voi aistia rakennuksen teollisen luonteen, jonka mukaisesti rakennusrungon pilari-palkkirakenne on näkyvissä. Asuntoihin rakennetaan parvekkeet pihan puolelle ja ullakkokerrokseen muodostuu tilavia ullakkohuoneistoja kattoterasseineen.



Lisää asuntoja kasvukeskuksissa



VVO-konserni kasvaa voimakkaasti ja investoi merkittävästi Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Asunto-omaisuuden käypä arvo on 4,0 miljardia euroa.

Vuoteen 2021 mennessä konserni aikoo rakennuttaa merkittävän määrän lisää vuokra-asuntoja alueille, joissa työvoiman tarve kasvaa. Yhtiön missiona on helpottaa työn perässä muuttoa kasvukeskuksiin ja siten olla mukana nostamassa Suomea uuteen nousuun. Uudet asumisen palvelut ja vuokra-asumisen joustavuus ovat avainasemassa työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa.

”Kestävien vuokra-asuntojen tuottaminen asuntopula-alueilla kasvukeskuksissa on päämäärämme. Pyrimme kasvattamaan konsernin vuokra-asuntomäärää yhteensä tuhannella asunnolla vuosittain”, VVO-konsernin kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen kertoo.

Lisätietoja:

Kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 243144, kim.jolkkonen@vvo.fi

Toimitusjohtaja Mikko Soininen, Lapis Rakennus Oy, puh. 044 733 5347, mikko@lapisrakennus.fi

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

lumo.fi



Lapis Rakennus Oy on pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusliike, jonka ydinliiketoiminta on muutosprojekteissa, joissa saneerataan koko kiinteistö. Tyypillisesti tämä sisältää käyttötarkoituksen muutosta toimistorakennuksesta asuintaloksi tai valmiin asuintalon kokonaisvaltaista saneerausta. Lisäinfoa voi katsoa www.lapisrakennus.fi