Helsingin tanssivat kaupunginjohtajat haastavat videollaan Suomen kunnat tanssimaan

26.1.2017 13:28 | Helsingin kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginkanslia osallistuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Koko Suomi Tanssii -kampanjaan. Tanssivideolla esiintyvien kaupunginjohtajien johdolla kaupunki haastaa myös muut kunnat ja kaupungit mukaan tanssihaasteeseen.

Helsingin kaupungintalon Empiresalissa kuvatulla videolla tanssivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sekä apulaiskaupunginjohtajat Pekka Sauri, Ritva Viljanen ja Anni Sinnemäki.

Kaupunginjohtajien rinnalla kanslian oma tanssiryhmä Helsinki City Hall Dancers pyörähtelee kaupungintalon käytävillä ja johdattelee kanslian työntekijöitä mukaan Koko Suomi Tanssii -balettikoreografian askeliin.

”Tanssi on loistavaa työyhteisöliikuntaa. Kaupungintalon oma tanssiryhmä järjestää juhlavuoden aikana muitakin tanssillisia tempauksia”, kertoo kaupunginsihteeri ja Koko Suomi Tanssii - kampanjan valtuutettu tanssinopettaja Hannu Hyttinen. Hyttinen on kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen kaupunginsihteeri, mutta on tanssinut aiemmin muun muassa Tanssiteatteri Raatikossa (1985 – 2000).

Video julkaistaan kaupungin kanavilla ja muun muassa Koko Suomi Tanssii - hankkeen kotisivuilla. Samalla Helsinki haastaa kaikki Suomen kaupungintalot osallistumaan Suomi100 -tanssihaasteeseen.

Katso video Helsinkikanavalla

Lisätiedot:

Koko Suomi Tanssii http://www.suomitanssii.fi/

Tanssin tiedotuskeskus http://www.danceinfo.fi/

Tiedotteen lähetti:

Johanna Snellman

tiedottaja

kaupunginkanslia, viestintä

puh. 040 843 0915

johanna.snellman@hel.fi