Reittiopas uudistuu helmikuussa – palvelu kehittyy käyttäjien kokemusten perusteella

Seuraavaksi vuorossa mobiilisovellus ja kausilippu mobiiliin

HSL:n suosittu Reittiopas uudistuu 15. helmikuuta. Uusi Reittiopas on tehty palvelemaan erityisen hyvin mobiilikäyttäjiä, koska suurin osa Reittioppaan 150 000 päivittäisestä käyttäjästä tulee palveluun mobiililaitteella. Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla.

Reittiopas aloittaa samalla HSL:n digipalveluiden uudistusten sarjan. Tänä vuonna myös HSL.fi –verkkopalvelu uudistuu ja HSL kehittää uutta HSL-sovellusta sekä kausilipun mobiiliin. Reittioppaasta tulee samalla kiinteä osa HSL.fi:tä ja HSL-sovellusta.

”Uusi Reittiopas on hyvä esimerkki palvelukehityksestä, jossa asiakkaat olivat alusta asti mukana. Näin varmistimme, että palveluista tulee mahdollisimman hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä. Myös mobiilisovelluksen- ja lippujen kehittämisessä otamme lähiaikoina mukaan käyttäjäyhteisön, johon kaikki halukkaat voivat ilmoittautua HSL:n nettisivuilla”, sanoo HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

Reittiopas tarjoaa paikannusta ja reaaliaikaista tietoa

Paikannus on avain Reittioppaan uusiin ominaisuuksiin. Sen perusteella käyttäjä näkee kartalta yhdellä vilkaisulla, mitä pysäkkejä hänen lähellään on ja mitä kulkuneuvoja ja milloin niiltä lähtee. Vakikäyttäjän ei siis tarvitse tehdä välttämättä lainkaan reittihakua. Reittihaun taas voi tehdä syöttämällä pelkästään määränpään, kun käyttäjän sijainti on tiedossa.

”Reittiopas etsii asiakkaalle nopean, häiriöttömän reitin ja suodattaa turhan tiedon pois ”, kertoo Jari Honkonen, joka vastaa HSL:ssä Reittioppaan kehityksestä.

Reittiopas tarjoaa matkustajalle nyt erilaisia vaihtoehtoja – ei siis vain sama reittiä eri kellonaikoina. Kun kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin on asennettu uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä, Reittiopas tarjoaa reaaliaikaisen kulkutiedon HSL-alueen busseista, lähijunista, ratikoista ja metroista.

Keväällä reititykseen tulevat mukaan myös kaupunkipyörät. Reittiopas kertoo reaaliaikaisesti, montako pyörää asemilla on valmiina käyttöön ja milloin on esimerkiksi nopeampaa mennä pyörällä kuin odottaa ratikkaa.

Hakuja voi personoida tallentamalla omat suosikkipaikkansa tai valitsemalla liikennevälineet, joita haluaa suosia. Esimerkiksi vaihtojen määrää, vaihtoaikaa ja kävelynopeutta voi palvelussa säädellä ja halutessaan reittiin voi räätälöidä myös henkilöautolla kuljettavia osuuksia.

Uutta Reittiopasta on kehitetty yhdessä Liikenneviraston Matka.fi -palvelun kanssa. Palvelun ytimestä löytyvät Helsingin seudun lisäksi reitit koko Suomeen: vaikka Uutelasta Kittilään.

Uudistus on tehty avoimesti, avoimen lähdekoodin periaatteilla ja avoimissa rajapinnoissa. Uudistuksessa on käytetty esimerkiksi valmiita, avoimen lähdekoodin reititystyökaluja. Kartat perustuvat joukkoistamalla tuotettuun OpenStreetMap-kartta-aineistoon. Joukkoistamalla tuottaminen tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi osallistua kartta-aineiston päivittämiseen ja ylläpitoon. Tämän takia esimerkiksi ruotsinkieliset kartat täydentyvät vielä Reittioppaan ensimmäisen version julkaisun jälkeen.

”Uusi Reittiopas ei ole koskaan lopullisesti valmis. Sitä kehitetään koko ajan. Kuuntelemme tämän ensimmäisen julkaisun jälkeen herkällä korvalla ihmisten palautetta ja päivitämme palvelua asiakkaiden toiveiden suuntaan”, Jari Honkonen sanoo.

Uusi Reittiopas tarjoaa toimivan alustan myös uusille digitaalisille palveluille. Mikä tahansa yksityinen tai julkinen toimija voi ottaa lähdekoodin ja rajapinnat käyttöönsä ja kehittää uusia digitaalisia liikkumisen palveluita. Uudesta Reittioppaasta ovat innostuneet jo useat liikkuminen palveluna eli MaaS-toimijat (Mobility as a Service).

Reittiopas.fi -osoite alkaa ohjata 15. helmikuuta alkaen uudistettuun Reittioppaaseen. Myös vanha Reittiopas säilyy vielä käytössä osoitteessa classic.reittiopas.fi.

Lippu ja Reittiopas yhdessä paketissa

”Haluamme uusilla palveluilla tehdä joukkoliikenteen käytöstä entistä sujuvampaa. Asiakas saa kaikki tärkeät liikkumiseen, maksamiseen ja viestintään liittyvät palvelut samasta osoitteesta tai sovelluksesta”, sanoo HSL:n digipalveluiden asiakaskokemuksesta vastaava Niko Tynkkynen.

Halutessaan HSL:n asiakas pärjää pelkällä älypuhelimella, kun sillä voi kertalipun lisäksi ostaa myös kausilipun.

Matkakorttiasiakkaiden kauan toivoma matkakortin verkkolataus tulee myös ensi vuonna HSL.fi-palveluun, osana HSL:n vyöhykeuudistusta.

HSL:n uudet digipalvelut pitävät asiakkaan ajan tasalla nimenomaan häntä kiinnostavista asioista. HSL.fi ja HSL-sovellus oppivat tunnistamaan asiakkaan kiinnostuksen aiheet ja kertovat, mitä joukkoliikenteessä tapahtuu vaikkapa asiakkaan omilla suosikkilinjoilla tai asuinympäristössä.

HSL tarjoaa myös uudenlaisia tapoja antaa palautetta. Niiden avulla HSL pystyy nopeammin korjaamaan tilanteen, jos esimerkiksi pysäkeillä, liikennevälineissä tai palvelussa on puutteita.

Uusia palveluita suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaat otetaan mukaan kehitykseen muun muassa haastatteluiden ja käytettävyystestien avulla. Asiakkaat pyydetään myös käyttämään ja kommentoimaan palveluiden kokeiluversioita.

