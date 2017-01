Fingersoftin Hill Climb Racing 2 -rallipeliä ladattu kahdessa kuukaudessa jo lähes 43 miljoonaa kertaa. Peli julkaistaan kiinalaisen uuden vuoden kunniaksi viikonloppuna myös Kiinassa

26.1.2017 12:36 | Fingersoft

Tiedote 26.1.2017. Reilussa kahdessa kuukaudessa jo lähes 43 miljoonaa kertaa ladattu Hill Climb Racing 2 -peli julkaistaan viikonloppuna myös Kiinassa, missä pelin edeltäjää on ladattu jo lähes 100 miljoonaa kertaa. Marraskuun lopussa julkaistu moninpelin mahdollistava jatko-osa on yltänyt sovelluskauppojen rallipelien kärkipaikalle 121 maassa ja kaikkien pelien listaykköseksi 64 maassa. Peli on saanut käyttäjiltä roimasti positiivista palautetta: pelillä on yhteensä yli miljoona arvostelua Google Play- ja App Store -sovelluskaupoissa, joissa se on saanut keskimäärin 4.6 tähteä viidestä.

“Moninpeliominaisuus on ollut toivotuin lisätoiminto ensimmäiseen peliin, ja lähes 43 miljoonaa latausta kahdessa kuukaudessa kertoo, että olemme onnistuneet kuuntelemaan fanejamme ja viemään pelisarjaa toivottuun suuntaan”, Fingersoftin toimitusjohtaja Teemu Närhi iloitsee. “On mahtavaa päästä julkaisemaan Hill Climb Racing 2 myös Kiinassa, missä ensimmäinen peli on ollut huippusuosittu.” Fingersoft on luvannut tuoda peliin jatkuvasti uutta sisältöä, ja tänään peliin julkaistiin ensimmäinen suuri sisältöpäivitys. Päivityksen myötä peliin tuli neljä uutta rallikilpailua, uusi mahtava Super Diesel Truck -kuormuri ja uusia kuljettajan asuja. Lataa Hill Climb Racing 2 iTunes App Storesta tai Google Play -kaupasta: http://m.onelink.me/8910c748 Lehdistökuvia: http://fingersoft.net/media/ Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Fingersoft on suomalainen pelinkehittäjä ja julkaisija, joka luo hauskaa sisältöä mobiililaitteille. Yli 500 miljoonaa kertaa ladatusta hittipelistään Hill Climb Racingistä tunnettu yritys on kehittänyt mobiilisovelluksia vuodesta 2011 alkaen. Fingersoftin sovelluksia ja pelejä, mukaan lukien muun muassa pelit Benji Bananas, Fail Hard ja Make More!, ladataan maailmanlaajuisesti yhteensä yli miljoonaa kertaa päivässä. Fingersoftin tuotteet ovat saatavissa iOS-, Android-, Windows- ja Amazon Kindle -laitteille.

HCR2:ssa voit haastaa ystäväsi tai kilpailla ralliturnauksissa kehittääksesi omaa ajotaitoasi ja avataksesi pelissä uusia tasoja. Ajomaisemat vaihtelevat muun muassa vuoristoista kaupunkimaisemiin, ja dynaamiset ympäristöt tuovat pelaajille jatkuvasti uusia, yllättäviä haasteita. Pelistä löytyy myös ensimmäisestä pelistä tuttu seikkailumoodi, jossa ideana on ajaa mahdollisimman pitkälle pelin haastavassa maastossa.

