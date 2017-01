Farmi Forest Oy ja Agritek Oy laajentavat yhteistyötään

Agritek Oy on Suomen suurimpia maatalouskonealan yrityksiä, joka tuo maahan traktoreita ja maailmanlaajuisesti tunnettuja maataloustyökoneita. Agritek Oy on osa SGN Group -konsernia. SGN Group Oy on 1933 perustettu vahva ja kehittyvä suomalainen kaupan alan perheyritys, jonka toimialoihin kuuluvat urheilu-, kodin ja vapaa-ajan tuotteet, maatalous, ympäristönhoito, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon liittyvät laitteet. Konsernilla on merkittävää liiketoimintaa myös Venäjällä ja Ruotsissa. Yhtiöön kuuluvat Agritek Oy, All Right Oy, Hobby Hall Oy, Kessu Oy, S.G. Nieminen Oy, SGN Sportia Oy, Team Sportia Ab, SGN Tekniikka Oy, SSF Spraying Systems Finland Oy, Sumeko Oy ja Truebell Finland Oy. Vantaan Koivuhaassa sijaitsevan yhtiön liikevaihto on 150 miljoonaa € ja sen palveluksessa on noin 300 työntekijää. www.agritek.fi; www.sgn.fi

Farmi Forest Oy on metsätraktoriliitännäisten puunkorjuun sekä biomassatuotantoteknologian pioneereja. Vuodesta 1962 Farmi Forest on kehittänyt innovatiivisia ratkaisuja metsänhoitoon vinsseistä kuormaimiin, metsäperävaunuihin sekä puunhaketus-koneisiin. Farmi Forestin liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä joka mantereelle sekä oman myyntiorganisaation että laajan maahantuojaverkoston kautta. Farmi Forest on osa Normet-konsernia. www.farmiforest.fi