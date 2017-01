Suomea kiertänyt Attendon Sydämeni Tango -konsertti täyttää Sibeliustalon Lahdessa

26.1.2017 14:31 | Attendo

Marita Taavitsaisen ja Mikael Konttisen tähdittämä Sydämeni Tango -kiertue jatkuu ja täyttää seuraavaksi Lahden Sibeliustalon 1. helmikuuta klo 19.00. Varttuneemmalle väestölle suunnatun ilmaiskonsertin järjestää hoiva- ja terveyspalveluyritys Attendo. Konserttiin jaossa olleet 1 000 ilmaislippua jaettiin ennätysvauhtia.

Viime äitienpäivänä alkanut Taavitsaisen ja Konttisen tähdittämä räätälöity kiertue on kerännyt tähän mennessä jo 2 900 kuulijaa Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa. Attendo Sydämeni Tango -konserttikiertueen lisäksi tähtiartistit kiertävät Attendon hoivakodeissa pienemmissä yksityistilaisuuksissa kiertueensa merkeissä.



”Musiikki kuuluu koko elämänkaareen. Olavi Virran vanhat levytykset, kuten Hopeinen kuu ja Sokeripala ovat todella upeita. Minulla on samoja lempilauluja ikäihmisten kanssa”, sanoo Mikael Konttinen.



”Attendo tuo ikäihmisten asemaa esille tarjoamalla heille konserttikiertueen. Ohjelmaa viedään hoivakoteihin, mutta välillä on hauska päästä hoivakodista muualle. Ikäpolvien välinen kuilu voi olla pienimmillään juuri musiikkia kuunnellessa. Minulle musiikki on iso osa omaa hyvinvointia”, sanoo Marita Taavitsainen.



”Musiikki on osa arkea hoivakodeissamme. Musiikin kuuntelun lisäksi meillä lauletaan paljon ja onpa joissain hoivakodeissamme omia kuoroja. Lisäksi meillä käy erityyppisiä esiintyjiä. Arjen lisäksi haluamme tarjota ikäihmisille juhlahetkiä, mitä tällainen kiertue tarjoaa”, kertoo Anu Kuula Attendosta.



Konserttisaleissa artistien rinnalla soittaa Koivu-orkesteri mukanaan Kultainen Harmonikka -voittaja Jarmo Tinkala.



Tapahtumasivu: www.sydamenitango.fi



Yleisön lisäksi tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Sibeliustalon konserttiin ke 1.2. klo 19.00 (Ankkurikatu 7, Lahti). Mikäli olette tulossa, pyydämme laittamaan etukäteen viestiä joko sähköpostitse, soittamalla tai tekstiviestillä Anu Kuulalle (p. 044 582 6102, anu.kuula@attendo.fi), jotta voimme järjestää medianne edustajalle istumapaikan konserttisalista.



Konserttikiertueen artistit Marita Taavitsainen ja Mikael Konttinen antavat haastatteluja sovittaessa. Taavitsaisen ja Konttisen yhteyshenkilö on MagnumLiven yhteys- ja viestintäpäällikkö Liisa Marjomäki p. 050 525 4109, liisa.marjomaki@magnumlive.fi



