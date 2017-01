Assemblin kasvaa ammattilaisten avulla. Tutustu meidän uusiin huipputekijöihin.

27.1.2017 08:24 | Assemblin Oy

IV-asentaja Jarmo Kiviranta (s. 1969) on nimitetty Teknisiin Palveluihin Helsinkiin IV-huoltopäälliköksi 14.11.2016 alkaen. Kiviranta on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Onninen Oy:ssä.

LVI-työteknikko Jari Larm (s.1973) on nimitetty IV-projektipäälliköksi Talotekniikkaurakointiin 1.12.2016 alkaen. Larmilla on pitkä ja kattava kokemus alalta muun muassa YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä ja Aro Systems Oy:stä.

Energiatekniikan DI Jere Salmi (s. 1989) on nimitetty Energiapalveluihin energiamanageriksi 28.11.2016 alkaen. Salmen työtehtäviin kuuluu rakennusten energiakäytön hallinta ja raportointi. Salmi on työskennellyt aikaisemmin Ovenia Oy:ssä ylläpitopäällikkönä sekä Vantaan Energia Oy:ssä kehitysinsinöörinä.

Sähkövoimateknikko Juha Palmu (s. 1963) on nimitetty Talotekniikkaurakointiin Turkuun projektipäälliköksi 5.12.2016 alkaen. Palmu on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Sähkötiimi IL Oy:ssä laskentapäällikkönä. Palmu vastaa Assemblinin vastikään avatun Turun toimipisteen sähköpuolen projektipäällikön esimiestehtävistä.

Automaatioteknikko Alpo Salminen (s. 1962) on nimitetty Teknisiin Palveluihin Helsinkiin Turvapuolen huoltopäälliköksi 27.12.2016 alkaen. Salmisella on yli 20 vuoden kokemus alalta ja hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Lassila & Tikanoja Oy:ssä ja Oy Hedengren Security Ab:ssä.

Ilmastointiasentaja Petri Seppälä (s. 1980) on nimitetty IV-projektinhoitajaksi Talotekniikkaurakointiin Helsinkiin 14.11.2016 alkaen. Seppälä työskenteli aikaisemmin Assemblinilla ilmastointiasentajana.

Datanomi Ann-Marie Mattila (s. 1975) on nimitetty Assemblinin hallintoon reskontranhoitajaksi 2.1.2017 alkaen. Mattila on aikaisemmin työskennellyt muun muassa RTA-yhtiöt Oy:ssä.

Automaatioinsinööri Pekka Semi (s. 1966) on nimitetty Energiapalveluihin myyntipäälliköksi 12.12.2016 alkaen. Semin vastuualueina ovat energiatehokkuus- ja elinkaaripalveluiden myynnin työtehtävät. Semi on aikaisemmin työskennellyt muun muassa ISS Palvelut Oy:ssä, YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä, Carrier Oy:ssä ja Huurre Finland Oy:ssä.