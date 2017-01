Helsingin työväenopiston luennot 6.2.–19.2.2017

26.1.2017 16:10 | Helsingin työväenopisto

Työväenopiston ja Malmin kirjaston kirjailijaillan vieraana helmikuun 8. päivänä on kirjailija Risto Ihamäki ja aiheena luontoon ja metsään liittyvät teokset. Luonto on esillä myös Stoassa helmikuun 9. alkavassa Tähtitaivaan näkymiä -luentosarjassa sekä 14. päivä Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -sarjassa, jossa käsitellään metsää koskevia filosofisia perusasenteita.

Viikko 6

Maanantai 6.2.

Oscar Parland

Työväenopiston luento klo 12–13.30 Kotipirtin palvelukeskuksessa (Vespertie 12 A). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Kotipirtin kirjallisuusluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Onko mentävä metsään taiteen vuoksi?

Työväenopiston 100 vuotta suomalaista taidetta -luentosarjassa luodaan katsaus Suomen kuvataiteeseen ja sen merkitykseen ennen ja nyt. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.15–19.45. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Vapauden aika (n. 1700–1809)

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetuilla Suomen historiaa selkosuomeksi -luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta. Luentosarja edellyttää A2-tason kielitaidon. Opistotalo , Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

K. J. Ståhlberg – liberaalit perustuslailliset Suomea rakentamassa

Suomen synty oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Työväenopiston Miten Suomi syntyi? -luentosarjassa käsitellään eri näkökulmia asioihin ja henkilöihin, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, miten suuriruhtinaskunnasta kehittyi itsenäinen Suomen tasavalta. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Pyöräily liikunta- ja urheilumuotona

Pyörällä pääset paikasta toiseen sekä huippukuntoon. Tarkastelemme pyöräilyä liikunta- ja urheilumuotona ja pohdimme näkökulmia sujuvaan arkipyöräilyyn ja pyöräliikenteeseen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija työfysioterapeutti, omavalmentaja Anne Palm. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kanneltalon kirjallisuus: Kolme vuosisataa, kolme elämää – Irma Sulkusen teoksia suomalaisista naisista

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Väkivaltainen ja niskuroiva kansa

Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan lähes 650 vuoden ajan keskiajalta vuoteen 1808. Työväenopiston Kuninkaat ja kansa Ruotsin ajan Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan aikakauden historiaa hallitsijoiden kautta sekä ihmisten elämää kylissä, pitäjissä ja kaupungeissa. Luennoitsija FT Seppo Aalto. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.



Sodan taustat ja sen alku

Vietnamin sota oli pitkä konflikti, jossa Yhdysvaltojen armeija ja sen tukemat joukot kärsivät katkeran tappion. Työväenopiston Vietnamin sota: Amerikkalainen painajainen -luentosarjassa käsitellään sodan syitä ja seurauksia. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Antiikin sairaus ja hulluus

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – Sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija FM Sanna Tirkkonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Tiistai 7.2.

Yhtenäinen Suomi: totta vai tarua?

Työväenopiston Onko Suomi jakautunut? -luentosarja alkaa Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A) musiikkiluokka klo 14.30–16. Luennoitsija VTM Pekka Pennanen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Ihmisen rooli metsäluonnossa

Työväenopiston Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomen kieli ja erilaiset tietämisen tavat

Työväenopiston Suomen kieli ja tiedon arvoitus -luentosarja päättyy Stoassa (Turunlinnantie 1) luentosali klo 16.45–18.15. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Rooma – Raffaello ja taidetrubaduurit

Työväenopiston luentosarja 1500-luvun taiteen monimuotoisuus. Luennon aiheena Rooma – Raffaello ja taidetrubaduurit. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Nykynuoret? Miten nykyajan elämänmeno poikkeaa takavuosikymmenistä?

Työväenopiston Senkin lättähatut! -luentosarjassa tutustutaan nuorisokulttuurin historiaan ja tarkastellaan sen kautta myös nykypäivän nuorten monenkirjavaa kulttuuria. Luennoitsija VTK Tommi Spoof. Roihuvuoren palvelukeskuksen väistötila (Kettutie 8) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Näin selviät verenpainelääkkeiden viidakosta

Sydänluennot järjestetään yhteistyössä työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 16–17.30. Luennoitsija Sydän-ja verisuonisairauksien erikoislääkäri Jyrki Lilleberg. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

1930- ja 1940-luku: Sammon taonta: primitivismi ja uusklassismi

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Yksinäisyys yhteiskunnallisena ongelmana

Työväenopiston Kansalaisvaikuttaminen julkisen vallan haastajana? -luentosarjassa tarkastellaan eri aiheiden kautta, miten kansalaiset voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija KK Sanna-Maria Suviniemi-Harju. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kieltolaki

Suojeluskuntien Suomi vai Tannerin tasavalta? Työväenopiston Ensimmäinen tasavalta – laillistuva ja demokratisoituva Suomi -luentosarjassa käsitellään yhteiskunnallista kehitystä Suomessa sotien välillä. Lopuksi tarkastellaan muutaman merkittävän henkilön kautta ajan henkeä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Yhteislaulua Koskelan palvelukeskuksessa

Tule työväenopiston tapahtumaan laulamaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä.Laulattajana Tarja Karkulehto. Koskelan palvelukeskus, luentosali (Käpyläntie 11) klo 14.45–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Rastilan kartanon historia

Työväenopisto luento Vuotalon Vuosalissa (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Kirjailijoita Suomesta: Nura Farah ja Pajtim Statovci

Työväenopiston Rudolfin kirjallisuusluennot -sarja alkaa Palvelutalo Rudolfissa (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Luennoitsija Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Keskiviikko 8.2.

Ohrid, antiikin Lychnidos ja ”Balkanin Jerusalem”

Työväenopiston luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Korttelikerhon kulttuuriluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Loputon maailmansota – leipäjonoja ja keinottelua. Tammi–helmikuu 1917

Työväenopiston Kulttuurikulma-luentosarjassa lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luentokokonaisuuden aiheena on Toivon ja vihan aika – Suomen itsenäistymisvuoden kronikka: kevät 1917. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomen taidetta 1970-80-luvuilla – monimuotoisuus ja postmodernismi

Työväenopiston Itsenäisyyden ajan ilmiöitä Suomen taiteessa -luentosarja. Suomen taiteen historia myötäilee kansainvälistä taiteen kehitystä. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Ei laaksoa ja kukkulaa; vettä, rantaa rakkaampaa – kansallisromantiikan synty

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Taipuuko tabletilla toimistosovellukset – tekstinkäsittely, taulukot, diaesitykset

Työväenopiston tietoiskut Apple Mac-, iPad- ja iPhone-käyttäjille. Tietoiskun jälkeen teematupa avoimessa oppimiskeskus Ainossa, jonne voit tuoda mukaan oman laitteesi ja saat henkilökohtaista avustusta sen käyttöön. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 11.30–12.15. Luennoitsija Mika Mikkola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Suomi 1800-luvulla / Финляндия в 1800-годах (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Luennoitsija Nikolai jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Hattujen sodasta Haminan rauhaan – Suomen sotahistoria vapauden ja kustavilaisena aikana

Työväenopiston Suomalaisten sodat, rauhat ja rajat -luentosarjassa tarkastelemme niitä monia sotia, jotka ovat koskettaneet aluetta, joka nykyään tunnetaan Suomena. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Jean Rhysin Siintää Sargassomeri ja Raija Siekkisen Kalliisti ostetut päivät

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija FM Maria Säkö. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Malmin kirjailijailta: Risto Ihamäki

Työväenopiston ja Malmin kirjaston kirjallisuusillassa aiheena on luontoon ja metsään liittyvät teokset. FM Päivi Hytönen haastattelee kirjailija Risto Ihamäkeä klo 18–19.30. Malmitalo, musiikkiluokka (Ala-Malmin tori 1 B). Kirjailijailta on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Konsertti: 1800-luvun taikaa

Helsinginkadun Filharmonikot -sinfoniaorkesterin uusi syksyllä 2016 valittu konserttimestari Pia Pelkonen konsertoi yhdessä pianotaiteilija Risto Laurialan kanssa esittäen musiikin helmiä 1800-luvulta. säveltäjäniminä Brahms, Chopin, Franck. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Torstai 9.2.

Passionato: Tutti! -elokuvaesitys

Dokumenttielokuva työväenopiston sinfoniaorkesterista (29 min) harjoittelemassa Šostakovitšin 5. sinfoniaa sekä konsertin taltiointi (52 min). Elokuva on videokurssin tuotantoa. Alustajana ohjaaja Erkki Seiro. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21), juhlasali klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Toisinajattelijat-näyttely Virkagalleriassa, ohjelman esittely

Työväenopiston luentosarjassa Vanhaa ja uutta Helsinkiä tutustumiskierroksilla yhdistämme historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Kaupungintalo Virka Galleria (Pohjoisesplanadi 11–13) klo 13–14.30. Luennoitsija DI Irina Fesenko. Vapaa pääsy. Myös maahanmuuttajille. Tiedustelut 09 310 88510.

Tonavan helmi Belgrad, roomalaisten Singidunum sekä antiikin Taurum

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla, myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Virolaisten mielialojen ja elinkeinojen tutkimus 1940–1944

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Eeva Joenpelto – vahva nainen, ihminen, kirjailija

Työväenopiston Kontulan kirjallisuusluennot -sarja alkaa Kontulan palvelukeskuksessa (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Iloa yhteislaulusta

Virkistävää yhteislaulua ikäihmisille ja palvelukeskuksen asukkaille pianon säestyksellä. Lauluja kansansävelmistä iskelmiin ja tanssimusiikkiin. Vetäjänä Vesa Lintula. Kinaporin palvelukeskus, kerhohuone 1 (Kinaporinkatu 9 A) klo 11–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Talouspolitiikka ja kansainvälinen talous

Kiinnostaako yhteiskunnan taloudellisiin asioihin tutustuminen? Työväenopiston Yhteiskunnan talousasiat tutuksi -luentosarjassa käsitellään kansantaloutta yhteiskunnan talouden muodostamana kokonaisuutena päivittäisessä elämässä. Asioita käsitellään käytännönläheisten, arkea koskettavien aiheiden ja esimerkkien kautta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45. Luennoitsija liiketalouden tradenomi Minna Lehtinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Tarinoita tähtien välistä

Työväenopiston Tähtitaivaan näkymiä -luentosarja alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Luennoitsija FM Minerva Schultz. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Sydänluento: Nukkumalla solakaksi

Sydänluennot järjestetään yhteistyössä työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Malmitalo, pienisali (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Luennoitsija unitutkija, FM Vilma Aho. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.



Perjantai 10.2.

Klassismi, soitinmusiikki (Haydn, Mozart ja Beethoven)

Työväenopiston länsimaisen musiikin historiaan syventyvä luentosarja keskittyy myöhäisbarokin ja klassismin musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Portugali matkakohteena

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla käsitellään kulttuuria sanoin ja kuvin. Luentokokonaisuuden aiheena on Portugali – Aurinkoa, kulttuuria ja kulinarismia. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Luennoitsija Suomi-Portugali yhdistyksen kulttuuriasiamies Mika Palo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Taidehalli: Grönlund – Nisunen ”Grey Area”

Työväenopiston näyttelykäynti Taidehalliin (Nervanderinkatu 3) klo 16.30 alkaen. Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen muodostama taiteilijapari tunnetaan tilallisista, liikettä ja ääntä yhdistelevistä installaatioista. Luennoitsija FM Merja Ilola. Sisäänpääsy maksullinen. Tiedustelut 09 310 88570.

Timo Sandbergin dekkarit

Työväenopiston kirjallisuusluennolla aiheena Timo Sandbergin Lahteen sijoittuvat dekkarit. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Osa Kustaankartanon kirjallisuus ja kulttuuri -sarjaa. Kustaankartanon palvelukeskus, A-talo/käsityökeskus (Kivalterintie 16/Oltermannintie 32) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Lauantai 11.2.

Käsityötarvikekirppis

Laita ylimääräiset käsityötarvikkeesi kiertoon! Varaa pöytä ja myy eteenpäin itsellesi tarpeettomat käsityömateriaalit ja -välineet. Pöytämaksu on 10 euroa ja sisältää pöydän ja tuolin. Pöytämaksutuotto tilitetään lyhentämättömänä Helsingin työväenopiston Opistolaisyhdistys ry:n kautta SPR:n katastrofiavulle. Pöytävaraukset ilmonet.fi-palvelussa. Pöytävarauksen voi perua ilman kuluja 7 päivää ennen tapahtumaa. Pöytäpaikat arvotaan etukäteen. Opistolle pääsee sisään klo 9 alkaen, kirppismyynti klo 10–15. Jokainen vie itse myymättömät tavaransa pois kirppiksen päätyttyä. Oppiskahvio on auki klo 11–15. Opistotalo, 2. krs aula (Helsinginkatu 26) klo 10–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Viikko 7

Maanantai 13.2.

Avoimet kirjoittajatreffit

Työväenopiston kirjoittajatreffit on kohtaamispaikka kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Treffeillä tehdään lyhyitä kirjoitusharjoituksia ja keskustellaan opettajan johdolla. Treffeille voi tuoda mukanaan omia tekstejä – ja niitä luetaan ääneen. Pääpaino kirjoittajatreffeillä on kuitenkin kirjoittamisessa ja kannustavassa palautteessa. Treffeille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Opettajana Laura Laitinen. Maunula-talo, kirjaston työtila (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.



Lintukoto ja sydämeni laulu – onko kuvataide ollut menestystarina?

Työväenopiston 100 vuotta suomalaista taidetta -luentosarjassa luodaan katsaus Suomen kuvataiteeseen ja sen merkitykseen ennen ja nyt. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.15–19.45. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Madonluvut ja panentataudit – parantajat Suomen varhaishistoriassa

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – Sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa Suomi 100 -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Kanneltalon kirjallisuus: Michael Cunninghamin Tunnit ja muita teoksia

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FL Jarmo Herkman. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Autonominen Suomi I

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetuilla Suomen historiaa selkosuomeksi -luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta. Luentosarja edellyttää A2-tason kielitaidon. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Työväen nousu ja kansakunnan synty

Suomen synty oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Työväenopiston Miten Suomi syntyi -luentosarjassa käsitellään eri näkökulmia asioihin ja henkilöihin, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, miten suuriruhtinaskunnasta kehittyi itsenäinen Suomen tasavalta. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17 – 18.30. Luennoitsija FT Tapio Bergholm. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Sujuvan pyöräliikenteen ABC

Pyörällä pääset paikasta toiseen sekä huippukuntoon. Tarkastelemme pyöräilyä liikunta- ja urheilumuotona ja pohdimme näkökulmia sujuvaan arkipyöräilyyn ja pyöräliikenteeseen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM, MSc Matti Kinnunen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Tarvaspäästä Tuusulaan – pääkaupunkiseudun kuuluisat taiteilijakodit

Työväenopiston Kulttuurimatkalla kotimaassa -luentosarjassa tutustutaan runsain kuvin suomalaisiin kulttuurikohteisiin Senaatintorilta Forum Marinumiin. Kontulan palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Sodan loppu ja sen seuraukset

Vietnamin sota oli pitkä konflikti, jossa Yhdysvaltojen armeija ja sen tukemat joukot kärsivät katkeran tappion. Työväenopiston Vietnamin sota: Amerikkalainen painajainen -luentosarjassa käsitellään sodan syitä ja seurauksia. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.



Miksi tappajat olivat kunniallisia miehiä 1500-luvulla?

Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan lähes 650 vuoden ajan keskiajalta vuoteen 1808. Työväenopiston Kuninkaat ja kansa Ruotsin ajan Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan aikakauden historiaa hallitsijoiden kautta sekä ihmisten elämää kylissä, pitäjissä ja kaupungeissa. Luennoitsija FT Seppo Aalto. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Tiistai 14.2.

Venny Soldan ja Juhani Aho – Yhdessä vaikka Siperiaan asti

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa kuullaan, mitä merkitsi olla taiteilija ja naimisissa taiteilijan kanssa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Takaniitynkuja 3) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Venezia – Carnevale dei colori scuri

Työväenopiston luentosarja 1500-luvun taiteen moninaisuus. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Metsää koskevat filosofiset perusasenteet

Työväenopiston Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Kaksi Suomea: tarkastelussa jakautuva Suomi

Työväenopiston Onko Suomi jakautunut? -luentosarja jatkuu Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A), musiikkiluokka klo 14.30–16. Luennoitsija VTM Pekka Pennanen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Oskar Parland: Lumottu tie ja Härän vuosi – elämää Karjalan kannaksella

Työväenopiston Rudolfin kirjallisuusluennot -sarja jatkuu Palvelutalo Rudolfissa (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Luennoitsija Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

1950- ja 1960-luku: Suomalaisia lasihelmipelejä: dodekafonia ja avantgardismi

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Irti yksinäisten yhteiskunnasta?

Työväenopiston Kansalaisvaikuttaminen julkisen vallan haastajana? -luentosarjassa tarkastellaan eri aiheiden kautta, miten kansalaiset voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija KK Sanna-Maria Suviniemi-Harju. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Ackté, Mannerheim, Rautavaara ja Nurmi aikansa ilmiöinä

Suojeluskuntien Suomi vai Tannerin tasavalta? Työväenopiston Ensimmäinen tasavalta – laillistuva ja demokratisoituva Suomi -luentosarjassa käsitellään yhteiskunnallista kehitystä Suomessa sotien välillä. Lopuksi tarkastellaan muutaman merkittävän henkilön kautta ajan henkeä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Suomen tunnettavuus ennen Tukholman olympiakisoja 1912

Työväenopiston luentosarja Juostiinko Suomi maailmankartalle? Hannes Kolehmainen ja itsenäisen Suomen synty alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija dosentti Ossi Viita. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Uutelan menneisyys ja tulevaisuus

Työväenopiston luennolla tarkastellaan alueen maisemien ja ihmisten vaiheita. Uutelan ulkoilualue on keskiaikaisten Skatan ja Nybondasin tilojen mailla. Myös paikan tulevaisuuteen kurkistetaan. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Keskiviikko 15.2.

Alfhildin ja Betonimyllärin runoilija – Lauri Viita 100 vuotta

Työväenopiston luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija HuK, lausuja Iiro Kajas. Korttelikerhon kulttuuriluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Göran Schildtiä etsimässä: merenkulkija, kirjailija, kulttuuripersoona

Työväenopiston luento klo 13–14.30 Pohjois-Haagan palvelukeskuksessa (Hopeatie 14). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Hopeatien kirjallisuusluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Dramatiikkaa, merta ja pohjoista valoa

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Eläköön vallankumous, eläköön isänmaa! Maalis-huhtikuu 1917

Työväenopiston Kulttuurikulma-luentosarjassa lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luentokokonaisuuden aiheena on Toivon ja vihan aika – Suomen itsenäistymisvuoden kronikka: kevät 1917. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomen taidetta 1990–2000-luvuilla – nykytaiteen monet ilmiöt

Työväenopiston luentosarjassa Itsenäisyyden ajan ilmiöitä Suomen taiteessa. Suomen taiteen historia myötäilee kansainvälistä taiteen kehitystä. Mitä on suomalainen nykytaide? Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertit

Työväenopiston Konserteissa kuullaan Jean Sibeliuksen 7. sinfonia ja Pjotr Tshaikovskin viulukonsertto. Solistina Kreeta-Julia Heikkilä, viulu. Kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta. Liput 15/10€ (sis. ohjelman). Ensimmäinen konsertti esitetään Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3) klo 19–21 ja jälkimmäinen konsertti 17.2. Opistotalolla (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Lippuja saa ovelta, orkesterilaisilta ja lippupalvelusta.

iPad/iPhone videokamerana ja videon muokkauksessa

Työväenopiston tietoiskut Apple Mac-, iPad- ja iPhone-käyttäjille. Tietoiskun jälkeen teematupa avoimessa oppimiskeskus Ainossa, jonne voit tuoda mukaan oman laitteesi ja saat henkilökohtaista avustusta sen käyttöön. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 11.30–12.15. Luennoitsija Mika Mikkola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Suomen itsenäistyminen ja punaisten ja valkoisten sota / Обретение независимости Финляндией, война красных и белых (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Luennoitsija Nikolai jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Puolan kapinasta Pariisin rauhaan – Suomen sotahistoria autonomian ja itsenäisyyden aikana

Työväenopiston Suomalaisten sodat, rauhat ja rajat -luentosarjassa tarkastelemme niitä monia sotia, jotka ovat koskettaneet aluetta, joka nykyään tunnetaan Suomena. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Ei vain pohjalaisten sota: Antti Tuurin Talvisota ja Paavo Rintalan Nahkapeitturien linjalla

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Olli Sinivaara. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Filosofiakahvila

Filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja kahvikupin ääressä keskiviikkoisin Opistotalon neuvotteluhuoneessa (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Aiheen päätämme yhdessä kunkin illan alussa. Vapaa pääsy. Keskustelujen vetäjänä FT Jari Palomäki. Tiedustelut 09 310 88530.

Nivelrikon itsehoito

Työväenopiston luento järjestetään yhteistyössä Suomen Nivelyhdistys ry:n Helsingin osaston kanssa. Luennoitsija vertaisohjaaja Heikki Multaharju. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 16.2.

Empireajan eleganssia Hakasalmen huvilassa

Työväenopiston luentosarjassa Vanhaa ja uutta Helsinkiä tutustumiskierroksilla yhdistämme historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Kaupungintalo Virka Galleria (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Luennoitsija DI Irina Fesenko. Vapaa pääsy. Myös maahanmuuttajille. Tiedustelut 09 310 88510.

Iloa yhteislaulusta

Virkistävää yhteislaulua ikäihmisille ja palvelukeskuksen asukkaille pianon säestyksellä. Lauluja kansansävelmistä iskelmiin ja tanssimusiikkiin. Vetäjänä Vesa Lintula. Kinaporin palvelukeskus, kerhohuone 1 (Kinaporinkatu 9 A) klo 11–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Meditaatio – luento- ja harjoitustilaisuus

Opimme mm. vihaisuuden käsittelemisen taidot, pelosta ja ahdistuksesta huolehtimisen taidot, sovinnon tekemisen itsemme ja rakkaamme kanssa, rakastavan puheen ja syvän kuuntelemisen taitoja. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Luennoitsija Linh Le. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Lähetyssaarnaajat Balkanilla Klementistä parantaja-Naumiin

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla, myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Hänen Majesteettinsa salaiset agentit Suomessa 1918–1941

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FT Juho Kotakallio. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Tulevaisuudennäkymät Suomen taloudessa

Kiinnostaako yhteiskunnan taloudellisiin asioihin tutustuminen? Työväenopiston Yhteiskunnan talousasiat tutuksi -luentosarjassa käsitellään kansantaloutta yhteiskunnan talouden muodostamana kokonaisuutena päivittäisessä elämässä. Asioita käsitellään käytännönläheisten, arkea koskettavien aiheiden ja esimerkkien kautta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45. Luennoitsija liiketalouden tradenomi Minna Lehtinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Aaltoja aika-avaruudessa

Työväenopiston Tähtitaivaan näkymiä -luentosarjan toinen osa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Luennoitsija FM Minerva Schultz. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Näin selviät verenpainelääkkeiden viidakosta

Sydänluennot järjestetään yhteistyössä työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Malmitalo, pienisali (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Luennoitsija Sydän-ja verisuonisairauksien erikoislääkäri Jyrki Lilleberg. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Perjantai 17.2.

Klassismi, soitinmusiikki (Mozart ja Beethoven)

Työväenopiston länsimaisen musiikin historiaan syventyvä luentosarja keskittyy myöhäisbarokin ja klassismin musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomesta ja suomalaisuudesta

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luokka 6 (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.



Katsaus Portugalin historiaan koristekaakeleiden kertomana

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla käsitellään kulttuuria sanoin ja kuvin. Luentokokonaisuuden aiheena on Portugali – Aurinkoa, kulttuuria ja kulinarismia. Luennoitsija FT Liisa Melo e Abreu. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertit

Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertit päättävät orkesterin seitsemän vuoden opintokokonaisuuden Sibeliuksen sinfonioiden parissa. Ohjelmassa Jean Sibelius: Sinfonia nro 7 C-duuri op. 105 sekä Pjotr Tsahikovski: Viulukonsertto D-duuri op. 35. Solistina Kreeta-Julia Heikkilä, viulu. Kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta. Liput 15/10€ (sis. ohjelman). Ensimmäinen konsertti esitetään Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3), 15.2. klo 19–21 ja jälkimmäinen konsertti Opistotalon juhlasalissa (Helsinginkatu 26) 17.2. klo 19–21. Lippuja saa ovelta, orkesterilaisilta ja lippupalvelusta. Tiedustelut 09 310 88530.

HAM Helsingin taidemuseo, Tennispalatsi

Työväenopiston näyttelykäynti Tennispalatsin taidemuseoon (Eteläinen Rautatiekatu 8) klo 16. Taidemaalari Tyko Sallisen (1979-1955) maalauksia. Tove Janssonin töiden uusi ripustus eli Strömbergin Pitäjänmäen tehtaan seinämaalaukset. Luennoitsija FM Merja Ilola. Sisäänpääsy maksullinen. Tiedustelut 09 310 88570.