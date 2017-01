Ystävänpäivä Vene 17 Båt -messuilla on myös naisten päivä

26.1.2017 17:13 | Messukeskus

Vene 17 Båt -messut 10.–19.2. Messukeskuksessa Helsingissä teemoittaa arki-iltojaan. Tiistaina 14.2. teemana on Ihanat naiset kannella ja silloin kuullaan tunnettujen naisten purjehdustarinoita sekä opastetaan naisia veneilyn ja kalastuksen pariin. Uusi Aalto -alueella on SUP Fit, Cross ja Balance -ohjelmaa sekä muotinäytös. Illan kruunaa Anssi Kelan keikka.

Matilda Ajanko.

Arki-iltaisin maanantaista perjantaihin messut on avoinna klo 20 asti. Tapahtumassa on teemailtoja: maanantaina 13.2. Suomi 100 vuotta, tiistaina 14.2. Ihanat naiset kannella, keskiviikkona 15.2. Windy Day ja torstaina 16.2. Ilta kalassa. Näinä päivinä on aina teemaan liittyvää ohjelmaa ja messuille pääsee kello 17 jälkeen edullisesti 13 euroa maksavalla iltalipulla. Naispurjehtijat innostavat purjehduksen pariin Purjehdussataman ohjelmat juontaa tiistaina 14.2. Mikaela Wulff. Venemessuilla veneilystään maailman merillä kertovat klo 14 supermaxien Matilda Ajanko, klo 16 Rolex Swan Ranking -sarjassa purjehtinut Tea Ekegren-Saurén ja klo 19 ARC luokkavoittaja Annika Norrgård. Olympiapurjehtija Tuuli Petäjä-Sirén kertoo omasta urastaan klo 17. Veneilyn pariin ja naisten purjehduskouluun innostaa klo 15 Kenneth Thelen ja klo 18.30 Anu Syrmä kertoo naisten kimppaveneilystä. Purjehdussatamassa kuullaan klo 18.00 Helsinki-Tallinna Racesta, jonka 25. juhlavuoden tavoitteena on houkutella kilpailuun yhä enemmän naisia ja tavallisia perheveneilijöitä. Loki-kahvilassa kuullaan klo 14.30 Riikka Alvikin merellisiä tarinoita meriarkeologin työstä. Naispurjehtijat ry:n kommodori Reija Kaira ja hallitusedustaja Sara Rosenstedt kertovat klo 17.00 Suomen nopeimmin kasvavan pursiseuran toiminnasta ja innostavat naisia purjehduksen pariin. Lauri Kaira Turun Yliopistosta kertoo klo 18.00 naisten purjehdusharrastuksesta ennen toista maailmansotaa. Loki-kahvilan ohjelman tuottaa John Nurmisen Säätiö. Loki-kahvilaan voi tulla kertomaan myös omia veneilymuistojaan ja tarinoitaan. Niitä voi kirjata Loki-palveluun. Suppailua, muotia ja Anssi Kela Vesiurheiluun keskittyvä Uusi Aalto -alue tuo altaalle Sup-esityksiä erilaisissa fittneslajeissa. Suppailua pääsee myös itse kokeilemaan messuilla. Beach Fashion Show esittelee ensi kesän muotia tiistaina 14.2. klo 18 ja heti tämän jälkeen aloittaa keikkansa klo 18.30 Anssi Kela. Merellisiä asusteita ja vaatteita on tarjolla Uusi Aalto -alueen lisäksi myös Messukeskuksen varustehallissa. Halleista löytyy satoja veneitä ja niiden joukossa myös ystävänpäivän tunnelmaan sopiva vaaleanpinkki Marino Mustang -vene. Kalastusopas Mika ”Haukikoira” Vornasen kalastusesityksessä klo 18 Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla on mukana naiskalastajaryhmä, joka kertoo kalastusharrastuksen aloittamisesta. Jättiakvaariolla heitellään vieheitä ja nähdään, miten kalat reagoivat erilaisiin vieheisiin ja heittotyyleihin.

Kesä alkaa venemessuilta Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 17 Båt esittelee 10.–19.2. Messukeskuksessa Helsingissä veneitä eri kokoluokissa. Esillä on satoja veneitä soutuveneistä huvijahteihin. Messuilla on laaja valikoima moottoriveneitä, jotka sopivat mökkirantaan tai päiväretkeilyyn. Messuilla voi tutustua veneiden lisäksi laajaan veneilytarvike- ja varustetarjontaan. Esillä ovat myös vesiharrastukset ja kalastus sekä veneiden kunnostus. Ohjelmapisteet tarjoavat elämyksiä ja tietoa; upeita veneilytarinoita Purjehdussatamassa, vauhdikkaita esityksiä Uusi Aalto -alueella, huikeita kalajuttuja RapalaKalatakuu Jättiakvaariolla ja käytännön vinkkejä veneen huoltoon Venemestarin telakalla. Venemessujen ohjelma löytyy www.venemessut.fi Liput:

Aikuiset 18 e, iltalippu ma-to klo 17 jälkeen 13 e

Lapset (7-15v), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11 e

Perheliput (max 2 aikuista ja alle 16 v. lapset) 39 e

Ryhmälippu (väh 10 hlöä) 11 e/hlö Pääsyliput edullisemmin etukäteen ennen 10.2. verkkokaupasta shop.messukeskus.com

16 e / 10 e / 36 e Aukioloajat

perjantai 10.2. klo 14-18

la-su 11.–12.2. klo 10-18

ma-pe 13.–17.2. klo 11-20

lauantai 18.2. klo 10-18

sunnuntai 19.2. klo 10-17 Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 17 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 10.–19.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 48. kertaa. Vuonna 2017 venemessut tuo esille Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab. Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, teija.armanto@messukeskus.com, 050 3760804 www.venemessut.fi #venemessut Kuvia venemessulta http://mediabank.messukeskus.com

