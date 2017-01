Suomen viides Feel Vegas avataan Kuopion Amarillon yhteyteen

27.1.2017 15:00 | Veikkaus

Uusi Feel Vegas -peliklubi avaa ovensa Kuopiossa tänään perjantaina kello 17. Rahapelejä tarjoava klubi sijaitsee uudistetun Amarillon yhteydessä osoitteessa Käsityökatu 23.

Feel Vegasissa on pelattavissa 50 kotimaista ja ulkomaista peliautomaattia, kolme pöytäpeliä sekä pelinhoitajan pyörittämä pokeri. Lisäksi Amarillon puolella voi pelata Toto-pelejä sekä katsoa raveja ja muuta urheilua.

Kuopioon avattava Veikkauksen Feel Vegas on ketjun viides pelipaikka Suomessa. Ketjua johtava Marko Hurme näkee kaupungin otollisena paikkana kasinomaiselle klubille.

– Kuopio on elinvoimainen kaupunki, johon tämän tyyppinen elämyksellinen ja sosiaalinen pelipaikka sopii hyvin. Kaupungissa oli tarjolla useita vaihtoehtoja klubille, ja uudistuva Amarillo osoittautui näistä parhaaksi, Hurme toteaa.

Uusia työpaikkoja

Uusi peliklubi työllistää kaikkiaan 21 henkilöä. Heistä seitsemän on uusia työntekijöitä ja loput siirtyvät Feel Vegasiin viereisen korttelin Pelaamo-pelisalista, joka klubin perustamisen myötä lopettaa toimintansa. Lisää työntekijöitä tarvittiin erityisesti pöytäpelien ja pokerin pyörittämiseen. Pokeria pelataan klubilla torstaisin, perjantaisin sekä lauantaisin, ja lisäksi järjestetään pokeriturnauksia.

– Jyväskylä on ollut lähin paikka, jossa livepokeria on ollut tarjolla. Kuopiolaiset asiakkaat ovat jo pitkään toivoneet, että pääsisivät pelaamaan myös kotikaupungissaan, Marko Hurme kertoo.

Amarillo uudistui

Sosiaaliseen syömiseen houkuttavat annokset, tuore meksikolainen ruoka ja elämyksellinen palvelu nousevat pääosaan, kun vuosikymmenten saatossa kuopiolaisille tutuksi tullut Amarillo uudistuu. Samalla alkaa koko ravintolaketjussa uusi aika, kun kaikki Amarillot käyvät läpi mittavan uudistuksen lähivuosien aikana.

Uudistuvien Amarillojen keskipiste on The Table, uudenlainen yhdessä syömisen konsepti. Asiakas voi varata haluamansa määrän paikkoja suuresta 10 henkilön yhteispöydästä ja nauttia yhdessä muiden vieraiden kanssa samanaikaisen yllätysmenuun. Uuden ruokalistan muodostavat meksikolainen, tuore ja värikäs ruoka sekä perinteiset Amarillon klassikot ja burgerit. Juomavalikoimaa on myös laajennettu, ja tarjoilu tulee toimimaan sähköisen tilausjärjestelmän avulla myös Feel Vegasin pelien luokse ilman, että pelaamista tarvitsee keskeyttää juomaa hakeakseen.

Osuuskauppa PeeÄssän matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ville Puustinen lupaa, että Amarillo hallitsee jatkossakin Kuopiossa alkuiltaa ja että Amarillon ystävät kohtaavat myös tuttuja sisältöjä: hyvää musiikkia sekä sopivassa määrin näytettyä urheilua.

– Amarillolla on takanaan pitkä ja tuloksekas historia, ja on huikeaa päästä aloittamaan Amarillon uusi aikakausi nimenomaan täällä Kuopiossa, jossa on Suomen toiseksi vanhin Amarillo. Kuopiolaisille ravintola-asiakkaille pääsemme uudistuksen myötä tuomaan kokonaan uudenlaisia elämyksiä ja ajanvietettä iltoihin, iloitsee Puustinen.

Feel Vegas Kuopio

Käsityökatu 23

aukioloajat:

ma–ti 10–23

ke 10–24

to 10–01

pe–la 10–03

su 12–23

Käteispokeria pelataan to–la klo 18 alkaen.

Kuopion Amarillo

Käsityökatu 23

aukioloajat:

Ma–Ti 11-23 (22.30 keittiö)

Ke 11-00 (22.30 keittiö)

To 11-01 (22.30 keittiö)

Pe–La 11-03 (00.00 keittiö)

Su 12-23 (22.30 keittiö)

Lisätietoja:

Marko Hurme, Veikkaus, johtaja, Feel Vegas -klubit ja Casino Helsinki, 040 552 3823, marko.hurme@veikkaus.fi

Toimialajohtaja Ville Puustinen, Osuuskauppa PeeÄssä, 044 7197 996, ville.puustinen@sok.fi