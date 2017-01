Oluenystävän juhlapäivä lähestyy – käsityöoluet saapuvat Alkoon

27.1.2017 09:04 | Alko Oy

Käsityöoluet saapuvat jälleen Alkon valikoimaan. Tänä vuonna oluita on saatavilla 21 erilaista. Tuotteet ovat myynnissä myös verkkokaupassa.

Viime vuonna Alko uutisoi, että käsityöoluita on ennätyksellisen suuri valikoima. Tuolloin myyntiin tuli kaikkiaan 19 olutta. Tänä vuonna panimot laittoivat vieläkin paremmaksi ja oluita tulee myyntiin 21. Tuotteet tulevat valikoimaan 6.2.2017.

”Tätä jo perinteikkääksi luonnehdittavaa kautta odotetaan innokkaasti myymälöissä, pienpanimoissa ja ennen kaikkea asiakkaiden joukossa. Tänä vuonna valikoimassa on hyvin perinteisiä oluttyylejä, mutta myös rajoja rikkoviakin”, kertoo Alkon panimotuotteiden tuotepäällikkö Johanna Varjonen.

Alkon valikoimiin kuudetta kertaa saapuvat käsityöoluet edustavat laajaa kattausta oluiden valtavasta maailmasta. Mukana on stouteja, porttereita, vehnäoluita, pils-olut, vahva lager ja erikoisuuksia.

”Tänä vuonna tuotteita on mukana uusista pienpanimoista ja jo pidemmän aikaa toimineista”, Varjonen sanoo.

Uutena tuotteena valikoimaan käsityöoluiden yhteydessä tulee uusi pahvinen keräilypakkaus, johon oluenystävä voi pakata löytönsä. Tyylikäs, graafinen lokerolaatikko toimii myös hyvänä lahjapakkauksena.

Käsityötuotteita on valmistettu kertaerä ja siksi niiden saatavuus on rajallinen. Kaikki oluet ovat ostettavissa Alkon verkkokaupan kautta. Tuotteita on lisäksi tarjolla laajasti Alkon myymälöissä. Ajantasaisen myymäläkohtaisen saatavuuden voi tarkistaa alko.fi:stä.

Tuotteet

Flying Dutchman Flip Flopped White IPA

Hiisi Pirunpelto Kivibock

Humalove Dunkler Blaumeister

Iso-Kallan Bière de Garde

Kallio Brewery & Birra Amiata Madáhàn Tropical Milk IPA

Keisari One-Off Nunna Belgian Dark Strong Ale

Kimito Brewing Brown Ale

Laitilan Savu India Pale Ale

Lammin Sahti Hippiäinen

Mallaskosken Black Blueberry Wheat

Malmgård Amarillo Tripel

Mathildedalin Kyläpanimo Kevät

Mufloni Doppelapfel Weizenbock

Mustan Virran Pistolekors Porter

Prykmestar Saazer Pils

Rekolan Panimo Kaffe Stout

Ruosniemen Panimo Komissaari Belgi

Saimaan Brewer's Special Copper Mallet Red Ale

Stallhagen Raspberry Stout

Suomenlinnan Panimo Zander Stout

Pyynikin Bourbon Barrel Aged Imperial Stout