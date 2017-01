Ohjelmistotalo Leonidas investoi miljoona euroa VR-kehitykseen

27.1.2017 10:20 | Leonidas Oy

Tampereella ja Helsingissä toimiva ohjelmistotalo Leonidas Oy ottaa vahvan askeleen uuden digitaalisen tuottavuus- ja elämysteknologian hyödyntämisessä. Leonidas investoi miljoona euroa virtuaalitodellisuusratkaisujen kehittämiseen ja tulee projektin aikana palkkaamaan 20 uutta työntekijää. TEKES on mukana tukemassa projektia.

“Leonidas on tunnettu käyttäjälähtöisen web- ja mobiilipuolen ohjelmistokehityksen edelläkävijänä. Uskomme, että virtuaali- ja lisätty todellisuus tuovat mukanaan muutoksen, joka vaikuttaa radikaalisti tapaamme käyttää ja sisäistää tietoa”, kertoo Leonidas Oy:n toimitusjohtaja Kari Peltola.

“Asiakkaamme ovat aina arvostaneet sitä, että pysymme mukana teknologian kärjessä”, toteaa Leonidaksen myyntijohtaja Harri Lammi. “Tämä aluevaltaus tarkoittaa nykyisille ja tuleville asiakkaillemme sitä, että pystymme palvelemaan heitä yhä paremmin.“

Maailman ensimmäisiä koulutusratkaisuja Liikenneturvalle

Leonidaksen ensimmäinen VR-tuotejulkaisu on Liikenneturvan Fillarilla-sovellus, joka tuo virtuaalitodellisuuden mukaan opetukseen. Kyseessä on virtuaalisovellus, jonka tavoitteena on kehittää alakoululaisten ennakointitaitoja ja havaintojen tekemistä. Tutustu Liikenneturvan videoon: https://www.youtube.com/watch?v=kfOJSeXwg3Q

“Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa toteutettu ja VR-teknologiaamme pohjautuva koulutusratkaisu on ensimmäisiä maailmassa. On tärkeää tehdä tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa, jotta oikeasti tuotamme heille lisäarvoa”, kertoo toimitusjohtaja Peltola.

Tampere on VR-osaamisen keskus

Tampereelle on hyvää vauhtia kehittymässä VR- ja AR-osaamisen huippukeskittymä. VTT on tutkinut aluetta jo vuosikausia ja konepajateollisuus on hyödyntänyt erilaisia VR-ratkaisuja jo pitkään. OptoFidelity tarjoaa VR-testaukseen maailman huippua edustavia ratkaisuja ja Nokia OZO on kategoriansa ylivoimainen ykkönen. Myös VR Finlandin yhdistystoiminta on Tampereella erittäin aktiivista.

“Suomessa ja Tampereella on kansainvälisessäkin vertailussa erittäin kovaa VR- ja AR-osaamista. Viimeisin loistava osoitus tästä on Magic Leapin rantautuminen Helsinkiin. Nyt suomalaisten yritysten on herättävä ja otettava oma paikkansa ekosysteemissä. Leonidas näyttää tietä rakentamalla tulevaisuutta jo tänään”, sanoo myös VR Finland ry:n puheenjohtajana vaikuttava Kari Peltola.

Lisätietoja:

Kari Peltola, CEO, kari.peltola@leonidasoy.fi, +358 50 412 3445

Harri Lammi, myyntijohtaja, harri.lammi@leonidasoy.fi, +358 40 562 0713