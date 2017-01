TAIDETTA, ENERGIAA JA UUSIA ASUNTOJA VANTAAN LEINELÄSSÄ

27.1.2017 10:00 | Asuntosäätiö

Tiedote 27.1.2017. Vantaan Leinelän ensimmäiset pientalot valmistuvat päiväkodin viereen. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Asokodit) 22 uutta asumisoikeusasuntoa taidekaupunginosaan Kehäradan varrelle.

Vantaan Leinelästä on muutaman vuoden aikana muodostunut kotipaikka jo yli tuhannelle ihmiselle. Leinelästä tekee omaleimaisen alueen ympäristötaide. Jo suunnitteluvaiheessa Vantaan kaupunki teetti taiteen yleissuunnitelman. Ympäristötaide kuuluu olennaisesti Leinelän yleisilmeeseen. Alueen taideteokset muodostavat kokonaisuuden, jonka teemana on elämän kiertokulku. Teema näkyy paitsi alueelle tulevissa tilataideteoksissa, myös rakennusten kaartelevassa muotokielessä ja alueen kaduissa.

Alueelta löytyy tasaisesti niin vuokra-, asumisoikeus- kuin omistusasuntojakin. Nyt valmistuva asumisoikeuskiinteistö on ensimmäinen, jossa on myös pientaloasumista. Leineläntielle alueen päiväkodin viereen valmistuu 8 paritaloasuntoa ja 14 pienkerrostaloasuntoa. Osittain lautaverhoillut paritalot ovat lähtökohtaisesti perheasuntoja. Kerrostalosta löytyy myös kahteen kerrokseen sijoittuvia tai työtilan käsittäviä koteja.

Kohteen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri Oy ja rakentaminen on ollut Rakennustoimisto V.O. Mattilan Oy:n käsialaa.

- Leinelän kehittäminen yhdessä Vantaan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa on ollut antoisaa ja on hienoa, että uusille asunnoille on myös ollut kysyntää, toteaa kohteen rakennuttamisesta Asuntosäätiöllä vastannut Tuomas Kinnari





Asuntosäätiö on alueiden ja monipuolisen asuntotuotannon kehittämiseen erikoistunut rakennuttaja ja kiinteistöjen omistaja. Se rakennuttaa vuosittain noin 500 asuntoa erityyppisillä omistusmuodoilla. Konserni on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Sen suurin tytäryhtiö Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) omistaa noin 16 000 asumisoikeusasuntoa. Konsernin toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa.