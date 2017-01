Opiskelijaelämästä saa jatkossa irti yhä enemmän, yhä helpommin – Frank ja Danske Bank tarjoavat uusia tapoja opiskelijaelämän parantamiseen

30.1.2017 08:30 | Danske Bank Oyj

Frank ja Danske Bank ovat aloittaneet strategisen yhteistyön, joka tulee helpottamaan jopa puolen miljoonan opiskelijan arkea. Opiskelija voi halutessaan yhdistää oman opiskelijastatuksensa viimeisimpään teknologiaan, esimerkiksi mobiilimaksamisen yhteydessä, mikä mahdollistaa opiskelijaelämästä hyötymisen täysin uusilla tavoilla. Ensimmäisenä mullistuu korkeakouluruokailu.

Frank ja Danske Bank ovat tuottaneet uuden maksutavan, jossa opiskelijan oikeus opiskelijahintaiseen ruokaan voidaan opiskelijan halutessa varmistaa suoraan maksamisen yhteydessä, ilman tarvetta näyttää opiskelijakorttia. Maksutapaa pääsee kokeilemaan keväällä 2017 Fazer Food Servicesin Aalto-Yliopiston opiskelijaravintoloissa korkea-asteen opiskelijaruokailun yhteydessä. Tarkoituksena on laajentaa opiskelijatunnistettu asiointi kaikkiin opiskelijalle tärkeisiin palveluympäristöihin myöhemmässä vaiheessa. Frankin ja Danske Bankin yhteistyön myötä korkea-asteen perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan syksystä 2017 alkaen myös ensimmäistä kertaa opiskelijakortti liitettynä debit-maksukorttiin.

“Frankin tavoite on tehdä opiskelijoiden elämästä päivä päivältä parempaa. Maksaminen liittyy melkein kaikkeen asiointiin opiskelijan arjessa, joten näemme yhteistyön Danske Bankin kanssa huikeana mahdollisuutena opiskelijalle helpomman asioinnin mahdollistamiseksi. Palvelukehityksemme pohjaa ihmiskeskeiseen, eli meidän tapauksessa opiskelijakeskeiseen, ajatteluun, jossa opiskelija pystyy elämään parempaa elämää. Opiskelija on meillä päätöksentekijä kaikilla tasoilla – kuten myös siinä, mitä näistä palveluista hän haluaa käyttää”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Tiia Lehtola.

Frank on opiskelijajärjestöjen enemmistöomistama yritys, jonka tehtävä on varmistaa, ettei opiskelija jää paitsi mistään mahdollisuuksista, jotka opiskelijuus hänelle tuo. Frank tarjoaa hyville yrityksille alustan, jolla tavoittaa opiskelijat. Frank on vastannut korkeakouluopiskelijakorttien tuottamisesta sekä kaikkien opiskelijoiden opiskelijaeduista Suomessa vuodesta 2013, ja Frankin syksyllä 2016 lanseeraama digitaalinen opiskelijakortti palkittiin marraskuussa Slushissa Suomen parhaaksi mobiilihyötypalveluksi. Digitaalisella opiskelijakortilla on noin 42 000 käyttäjää.

Frankin ja Danske Bankin mahdollistama opiskelijatunnistettu maksaminen on tuotettu Fazer Food Services -ravintoloihin kassajärjestelmätoimittaja Acrelecin kautta. Frankin ja MobilePayn maksuratkaisulla opiskelijastatus pysyy turvassa ja täysin opiskelijan hallinnassa. Palveluntarjoajan ei tarvitse tehdä erikseen toimenpiteitä opiskelija-alennuksen myöntämiseksi, kun opiskelijatunniste on jo osana maksuvälinettä automaattisesti, mikäli opiskelija on tämän ominaisuuden aktivoinut käyttöönsä.

”Näin ratkaisumme tekee kiireisestä arjesta sujuvampaa. Digitaalisen opiskelijakortin ja mobiilimaksamisen etu on helppokäyttöisyys ja nopeus. Tämä on vain yksi askel eteenpäin – ehkä tulevaisuudessa kaikki korttimaksaminen muuttuu digitaaliseksi. Haluamme olla nyt ja jatkossa ensimmäisenä tarjoamassa opiskelijalle uusimpia palveluita, jotka helpottavat heidän elämäänsä”, kommentoi Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Kenneth Kaarnimo.

Danske Bank ja Frank tarjoavat syksystä 2017 alkaen debit-opiskelijakortin korkea-asteen perustutkinto-opiskelijoille eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille. Opiskelija voi halutessaan lisätä opiskelijakorttiinsa kansainvälisen ISIC-ominaisuuden, jolla saa opiskelijaedut myös ulkomailla.

Digitaalisen opiskelijakortin (Frank App) voi ladata ilmaiseksi Google Playsta, App Storesta tai osoitteessa frank.fi/lataa. MobilePay ladattavissa App Storesta ja Google Playsta ilmaiseksi. MobilePayn on ladannut yhteensä jo 450 000 suomalaista.