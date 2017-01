Vuoden rakennuttajakonsultti 2016: Merja Tiivola on turvaluokiteltujen kohteiden erityisosaaja

27.1.2017 10:16 | Rakennuttajatoimistojen Liitto Ry RTL

Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut vuoden rakennuttajakonsultiksi Merja Tiivolan Rakennuttajatoimisto HTJ:sta. Tilaajat kiittävät Tiivolaa tämän osaamisesta ja luotettavuudesta. Hänen käsiinsä on uskottu useiden vaativien erikoiskohteiden sekä turvaluokiteltujen hankkeiden johtaminen. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja kollegoiden arvostus ovat osoituksia sellaisesta ammattitaidosta, jota tilaaja rakennuttajakonsultilta odottaa.

Hankkeiden läpiviejänä Merja Tiivola on varmaotteinen ja aina huolellisesti valmistautunut. Hän myös hallitsee perusteellisesti eri urakkamuotoihin liittyvät sopimuskuviot, mikä luo turvaa kaikille hankkeen osapuolille. Vuorovaikutus Merja Tiivolan kanssa on sujuvaa ja projektien läpimeno on hänen luotsaamanaan jouhevaa.

Salaisten hankkeiden luottovetäjä

Merja Tiivola on rakennuttanut lukuisia erikoiskohteita, joiden johtaminen on vaatinut innovatiivisuutta ja ennakkoluulotonta otetta. RAPS-pätevyyden omaavalla Tiivolalla on myös harvinainen kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön pääauditoijan pätevyys, minkä vuoksi suuri osa hankkeista, joissa hän on ollut mukana, on salaisia.

Yksi erityisen haastavista kohteista, jonka onnistumisesta Merja Tiivola vastasi, on Helsingin Työväenyhdistyksen rakennuttama ravintola Meripaviljonki Hakaniemessä. Vaativa rakennus sisältää useita erikoisratkaisuja ja se on näyttävä maamerkki.

Merja Tiivola on toiminut projektipäällikkönä vaativissa ja monimuotoisissa rakennushankkeissa yli kymmenen vuoden ajan.

Lisätietoja:

Merja Tiivola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, puh. 0400 876 376

Vesa Koskelainen, hallituksen puheenjohtaja, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 044 779 9202





Kuvalähde: Kuvahovi

Vuoden rakennuttajakonsultin on vuodesta 2010 alkaen valinnut Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL, jonka tavoitteena on parantaa rakennuttajakonsulttien profiloitumista hankkeenjohtamisen osaajina. Valinnan tekee RAKLIn Rakennuttaminen -toimikuntaan kuuluvista tilaajista koottu raati. RTL parantaa rakennuttajakonsulttien toimintaympäristöä sekä ennakoi, seuraa ja auttaa hallitsemaan toimintaympäristön muutoksia.